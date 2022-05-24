【上海特寫】封閉７０天後首次出門－－我的居家抗疫實錄２

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》在上海封控近兩個月後，這一輪疫情終於

有所緩和，每日新增陽性病例減少至千例以下，上海市政府宣布從５月１６日起分階段推動復商

復市，並給出解封時間表。其中，在６月１日前，上海全市仍保持低水平社會活動。防範區的超

市、藥房首先開業，街道可以向市民發放「出門證」，允許一周兩次有限制地出行；其他有陽性

病例的區域仍然保持封閉狀態。６月１日至６月中下旬，上海將全面實施疫情防控常態化管理，

逐步恢復正常生產生活秩序。



＊封閉７０天後終於獲得出門機會＊



我居住的社區從３月１０日開始封閉，期間出現零星幾例陽性病例，自５月份進入「防範區

」名單，本應可以走出社區，在街道範圍內活動，但由於街道要求提級管理，因此仍保持著「管

控區」的管理模式（可以在社區範圍內走動，但不可以走出社區）。

在上海５月１６日宣布復商復市後，我的社區在５月１９日發放了出入證，允許居民一周出

街兩次，前往指定的超市和藥店購物，每次限時兩個小時，不可以駕車。由於出入證數量有限，

一棟樓只可以得到三張出入證，獲准出門的人要幫助整棟樓的居民採購物資。

儘管有那麼多附加條件，想要出門的人數仍遠遠大於想在家中「躺平」的人，因此有些樓棟

開始玩起大抽獎，憑運氣決定誰可以出門；有些樓棟則因為決定不了誰可以出去而爭吵不斷；也

有的樓棟仔細規劃，挑選身強力壯的年輕男子出去採購。而我們樓棟由於年長者較多，在我的主

動請纓之下，我也成為了外出採購的代表之一。身負重任的我從樓組長手中接過出入證，心裏暗

暗激動，封閉７０天的我終於可以重新走向這個世界了！



＊淡淡惋惜今年錯過了春天＊



當天的下午兩點，我收到可以出門的通知後，馬上穿戴整齊，拖著採購車，同鄰居一道前往

附近的指定超市。走出社區，陽光明媚、微風徐徐，看到熟悉又陌生的街道是那麼安靜，沒有行

人也沒有車輛，紅綠燈仍然在閃爍，周圍的商店都還關著，地上的雜草已經開出了小花，仿佛身

處在一個平行世界。此刻我只有淡淡惋惜今年錯過了春天，錯過了這個萬物復甦、春暖花開的最

好季節。

來到超市門口，出示隨申碼、４８小時內的核酸陰性證明以及掃描場所碼之後，我終於可以

進入超市。超市裏的人比我想得還要多一點，猜測是周邊社區以及一些復工公司的保供人員，有

的人像我一樣僅僅戴了一個普通口罩，有的卻穿著防護服全副武裝，但大家的共同點是購物車都

堆得滿滿當當。我也趕緊推起購物車爭取在兩個小時內完成採購工作，還好鄰居們需要代買的東

西並不多，因為封閉兩個多月來，許多食品和生活用品早已通過社區團購解決。雖然我很快就完

成了任務，但也許是很久沒有出門買東西了，我依然推著購物車在貨架之間來回穿梭，讀一讀商

品廣告、比比價格，這些小事竟也讓我十分快樂。

由於不能駕車，結完賬後，怎麼把這些物資運回去也是一大問題。幸好有鄰居騎了一輛電動

車，我們把物資打包裝上他的電動車就可以了。如果沒有這輛車，我們可能就得像網上視頻裏那

樣，兩個人拿一根木棍當扁擔，挑著超市的物資，你一頭我一頭扛回家。



＊上海細化解封規則＊



儘管整個購物過程加上來回時間已經超過了限定的兩個小時，但我回到社區後居委會也沒有

責怪。這一天我走了很多路但也一直覺得意猶未盡，期待著兩天後可以再次得到「放風」的機會

。不過第二天我們就收到了不好的消息，上次出門後，附近社區又出現了陽性病例，我們也因此

喪失了第二次出門的機會，大家只能繼續留在社區做核酸。

上海市政府最近又在細化６月１日以後復工復市的規則，提出購物中心、餐飲、理髮等店鋪

在６月份可以全面恢復營業，但需控制一定的客流量；同時各公共場所都會安裝「數字哨兵」，

可以迅速查驗往來人員的健康碼、身份信息、核酸證明等。看似一切都在為解封做準備，不知道

６月１日到來的那天，我能不能再一次踏出社區，看看路邊的野花呢？

