《匯市縱橫－蕭啟洪》一波未平一波又起

《匯市縱橫》周末筆者上街看到街上又恢復了上一輪疫情爆發前繁榮的景象，尤其是遇上崇

光百貨正在舉行的周年店慶，商場裏人山人海好不熱鬧，健身房也開始逐步放開限制，健身人士

可以在健身房內無須佩戴口罩，加上在上一輪封鎖期間，太多人的健身需求也被壓抑，所以當健

身房上個月底重新開放後也出現了人頭濟濟的畫面。見到全城的生活逐漸回歸正常，筆者內心亦

感到欣喜不已，隨著ｃｏｖｉｄ的病毒變化殺傷力逐步轉弱，我們已經慢慢地習慣了有

ｃｏｖｉｄ的生活，就在大家鬆一口氣開始考慮是否可以逐漸與ｃｏｖｉｄ共存的時候，與此同

時，另一個病毒正悄然在大洋彼岸蔓延。



最近這幾天猴痘疫情吸引了全球的目光，繼英國之後，全球已有１１個國家報告了猴痘的確

診或疑似病例，其中西班牙的情況較為緊急，５月２０日新增２４例猴痘確診病例，累計確診增

加到３１例，世界衛生組織警告稱，猴痘病毒已經在社區出現隱匿傳播，今後感染的人數很可能

會進一步增加，猴痘病毒和以前的天花病毒病症十分類似，潛伏期由一個星期到半個月左右，目

前猴痘病毒分為西非進化分支，剛果盆地進化分支，其中西非的分支病毒病死率比較低，大概為

３％，但剛果盆地分支病死率能夠達到１０％，目前並沒有直接對應這個病毒的疫苗，所幸的是

到目前為止，還沒有相關的死亡報告。但是即便如此，也依然引起了大家的警惕，一來是擔心自

身健康，另一方面更是擔心如果猴痘繼續蔓延擴散開來，將可能使全球經濟進一步受到損傷。美

股一度跳水，恐慌情緒有所抬頭，真可謂是多事之秋也。



但是市場上也有部分炒家憑著自身敏銳的觸角迅速地把目光瞄向了股市的生物科技板塊，猴

痘相關的板塊出現了一波過山車行情，引發了資本市場的巨震，在此之前大升的猴痘相關概念的

股票昨日（２３日）收盤都出現下跌，ＳＩＧＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ在上禮拜五（２０

日）升超過４０％，不過昨日美股開市之後一路下跌，回吐大部分之前的升幅，但同日美股三大

股指卻反而出現了反彈。對於美股筆者認為目前來看市場投資者普遍對於市場的流動性和未來的

經濟發展前景都較為偏向悲觀，不同的公司當前也面臨著類似的困境：盈利受到經濟的影響面臨

較大的壓力，與此同時亦要面對利率不斷抬升從而帶來更高的融資成本，這些因素都或將為股價

帶來進一步的承壓，但使另一方市場人士也對美國經濟出現衰退風險而感到擔憂，但是目前來看

股市早前出現持續性下跌，利率出現掉轉向下，通脹出現回落，以及Ｆｅｄ未來兩個月內加息

５０點子幾乎已經被市場定價都是經濟出現衰退苗頭的信號之一。以此來看，雖然這一輪的美股

跌勢洶洶，短期可能會出現緩和的跡象，但是時間線拉長一點來看，目前未必是入市的好時機，

各位投資者仍不能掉以輕心。



＊本周策略＊



澳元：前周建議候低於０﹒６９２０買入澳元兌美元已於０﹒７１００平倉，獲利１８０點

子。

日圓：上周建議候低於１２７﹒５０水平買入美元兌日圓已成交，目標１３０﹒００，止蝕

１２６﹒００。

英鎊：本周建議候高於１﹒２６００沽出英鎊兌美元，目標１﹒２４００，止蝕

１﹒２７２０。



《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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