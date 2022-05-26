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26/05/2022 09:57

恒指跌幅擴大失守兩萬關，碧服挫逾６％，暫為表現最差藍籌

　　《經濟通通訊社２６日專訊》恒指今天高開１００點報２０２７２，惟早段曾倒跌逾１８０
點，失守兩萬關。現時，恒生指數報１９９８１，跌１８９點或跌０﹒９４％，主板成交
１９７﹒６４億元。國企指數報６８０５，跌９２點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３９７６
，跌６７點或跌１﹒６７％。
　　碧桂園服務（０６０９８）現價跌６﹒８６％，報２７﹒１５元，該股成交約５５２萬股，
涉資１﹒５４億元，盤中高見２９﹒５５元，最低見２７﹒０５元，一度成為表現最差藍籌；石
藥（０１０９３）跌６﹒３８％，報７﹒３４元；藥明生物（０２２６９）跌４﹒６％，報
５０﹒８５元；吉利（００１７５）跌４﹒４７％，報１４﹒１元。
　　即月期指新報１９９６６，跌１５５點，低水１６點。即月國指期貨報６８０３，跌７９點
，低水３點。即月科指期貨新報３９６９，跌５３點，低水７點。
　　上證綜合指數報３０８６，跌２１點或跌０﹒６９％，成交１０２５﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１１０２０，跌１２２點或跌１﹒１０％，成交４３６﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　２７﹒１５元　跌６﹒８６％
　　石藥（０１０９３）　　　　　７﹒３４元　跌６﹒３８％
　　藥明生物（０２２６９）　　５０﹒８５元　　跌４﹒６％
　　吉利（００１７５）　　　　　１４﹒１元　跌４﹒４７％
　　瑞聲（０２０１８）　　　　１４﹒９８元　　跌３﹒１％
　　美團（０３６９０）　　　　１５４﹒６元　跌３﹒１９％
　　舜宇（０２３８２）　　　　１０８﹒４元　跌２﹒８７％
　　碧桂園（０２００７）　　　　４﹒７５元　跌２﹒８６％
　　阿里（０９９８８）　　　　８０﹒１５元　跌２﹒６７％
　　中生製藥（０１１７７）　　　４﹒１６元　跌２﹒５８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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