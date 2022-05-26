恒指跌幅擴大失守兩萬關，碧服挫逾６％，暫為表現最差藍籌

《經濟通通訊社２６日專訊》恒指今天高開１００點報２０２７２，惟早段曾倒跌逾１８０

點，失守兩萬關。現時，恒生指數報１９９８１，跌１８９點或跌０﹒９４％，主板成交

１９７﹒６４億元。國企指數報６８０５，跌９２點或跌１﹒３５％。恒生科技指數報３９７６

，跌６７點或跌１﹒６７％。

碧桂園服務（０６０９８）現價跌６﹒８６％，報２７﹒１５元，該股成交約５５２萬股，

涉資１﹒５４億元，盤中高見２９﹒５５元，最低見２７﹒０５元，一度成為表現最差藍籌；石

藥（０１０９３）跌６﹒３８％，報７﹒３４元；藥明生物（０２２６９）跌４﹒６％，報

５０﹒８５元；吉利（００１７５）跌４﹒４７％，報１４﹒１元。

即月期指新報１９９６６，跌１５５點，低水１６點。即月國指期貨報６８０３，跌７９點

，低水３點。即月科指期貨新報３９６９，跌５３點，低水７點。

上證綜合指數報３０８６，跌２１點或跌０﹒６９％，成交１０２５﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１１０２０，跌１２２點或跌１﹒１０％，成交４３６﹒４６億元人民幣。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） ２７﹒１５元 跌６﹒８６％

石藥（０１０９３） ７﹒３４元 跌６﹒３８％

藥明生物（０２２６９） ５０﹒８５元 跌４﹒６％

吉利（００１７５） １４﹒１元 跌４﹒４７％

瑞聲（０２０１８） １４﹒９８元 跌３﹒１％

美團（０３６９０） １５４﹒６元 跌３﹒１９％

舜宇（０２３８２） １０８﹒４元 跌２﹒８７％

碧桂園（０２００７） ４﹒７５元 跌２﹒８６％

阿里（０９９８８） ８０﹒１５元 跌２﹒６７％

中生製藥（０１１７７） ４﹒１６元 跌２﹒５８％

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（ｅｒ）

