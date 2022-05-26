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26/05/2022 12:03

《國企紅籌》聯想集團全年多賺７２％，派末期息３０港仙

　　《經濟通通訊社２６日專訊》聯想集團（００９９２）公布截至今年３月底止年度業績，純
利約為２０﹒３億元（美元．下同），按年升７２％，每股基本盈利１７﹒４５美仙，按年升
８３％，派末期息３０港仙，較去年同期多２５％。
　　期內，收入為７１６﹒１８億元，按年升１８％；經營溢利３０﹒８１億元，按年升４１％
。（ｈｌ）
　　
　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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