《駐京專電》李克強：六方面推動經濟回正軌，保市場保就業保民生

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２６日北京專電》國務院常務會議周二（２４日）部署穩經

濟一攬子措施後，周三（２５日）下午迅即召開全國穩住經濟大盤電視電話會議，敦促各地出台

並落實穩經濟政策。國務院總理李克強在會上表示，發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，做

好疫情防控需要財力物力保障，保就業保民生防風險都需要發展作支撐。當前正處於決定全年經

濟走勢的關鍵節點，必須搶抓時間窗口，努力推動經濟重回正常軌道。他提出六方面措施，包括

穩市場主體、保就業、保民生等，以確保第二季經濟合理增長和失業率盡快下降。

此次會議在省、市、縣設立分會場，各級政府領導及政府主要組成單位負責人參加或收聽收

看，按照全國２８４４個區縣計算，會議規模超過１０萬人，規模罕見。



＊穩住外貿外資，須有序增加國內國際航班＊



李克強提出６方面措施，推動經濟回歸正常軌道。第一，採取有力措施，穩市場主體、保就

業、保民生。他指，有１﹒５８億的市場主體個體，工商戶超過１億戶，這是中國經濟的韌性、

基礎。要圍繞市場主體來實施財政和貨幣政策。

第二，千方百計的擴大就業。李克強指，就業民生的頭等大事，也是穩經濟的重要支柱，失

業率的大幅攀升帶來後果是嚴重的。

第三，穩定糧食、能源和產業鏈供應鏈；大型煤礦快速恢復生產，簡化審批手續。

第四，要促進消費恢復和擴大有效投資，如再開工一批能源項目，並要支持剛性和改善性住

房需求。

第五，努力穩住外貿、外資，須有序增加國內國際航班，制定便利於外企人員來往的政策，

還要持續打造市場化、法制化、國際化的一個營商環境。

第六，切實做好民生保障。



＊在防控好疫情同時，完成經濟社會發展任務＊



李克強指出，３月份以來，尤其是４月份，一些經濟指標明顯走低，困難在某些方面和某種

程度上，比２０２０年疫情嚴重衝擊時候還大。他提出，要在防控好疫情同時，完成經濟社會發

展任務，防止單打一、一刀切，各地要在助企紓困上政策能出盡出。

他又指，要用「放管服」改革的辦法優化政策實施流程，密切跟蹤實施情況，該完善的及時

完善，確保政策受益主體不漏戶、不漏人地清晰了解和應享儘享。「這些年我們堅持不搞大水漫

灌，宏觀政策仍有空間，要繼續做好政策儲備。」



＊國務院派督查組促各省落實政策＊



李克強要求，國務院確定的一攬子政策，５月底前要出台實施細則。國務院將對地方政策落

實和配套開展督查。各地第二季經濟主要指標將由國家統計部門依法依規實事求是公布，國務院

對相關情況予以通報。

國務院將向１２個省派出督查組，對政策落實和配套開展專項督查。國務院將對地方落實穩

經濟舉措進行督查，地方政府要抓緊出台符合地方實際的穩經濟政策。

