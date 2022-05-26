【聚焦人幣】人幣即期曾瀉逾７百點觸６﹒７５，離岸看空意願抬升

《經濟通通訊社２６日專訊》隔晚美匯自一個月低位反彈，人民幣中間價止步四連揚，即期

匯率（ＣＮＹ）今早跟隨顯著低開１７１點子，報６﹒６９０８已是全日高位，此後迅速跌穿

６﹒７關且跌幅進一步擴大，午後低見６﹒７５００，較上日（２５日）下午４點半收市價瀉

７６３點。人幣即期現報６﹒７４３２，仍挫６９５點；離岸價亦瀉４８２點，報６﹒７６２２

。在岸、離岸價差拉闊，表明離岸市場的看空意願有所抬升。

交易員認為，美聯儲或很難有超預期的緊縮舉措，而歐洲央行則可能步入緊縮行列，歐元逐

漸獲得提振，美元或繼續修正；疫情管控導致國內經濟面臨的下行壓力不減，人民幣短期仍受困

擾。一外資行交易員稱，疫情的不確定影響還是很大，接下來應該會有很多政策出來，在經濟企

穩前，估計人民幣走勢還是會反覆。

招商銀行研究院最新展望指出，人民幣匯率仍面臨較多不利因素，但不利因素也存在積極變

化的契機。本輪急貶後，人民幣匯率走勢將回歸到與美元的鏡像關係。儘管人民幣貶值壓力會持

續至下半年，但在有管理的浮動匯率制大背景下，人行穩匯率的工具依然充足，預計７﹒０或是

人行階段性底線，必要時刻人行將為過快貶值踩剎車。（ｗｌ）

