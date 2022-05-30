《盤後部署》滬深推紓困措拖促內需股升，港股有望上試２１８００

《經濟通通訊社３０日專訊》港股今天延續上周五（２７日）升勢，高開２３６點報

２０９３３，開市不足一小時，升幅逐步擴大，半日高收３８７點報２１０８４。午後升勢維持

，全日最高見２１１６９，收報２１１２３，升４２６點或升２﹒０６％，主板成交

１２８８﹒１１億元。國企指數報７２５５，升１７２點或升２﹒４４％。恒生科技指數報

４３５２，升１６５點或升３﹒９４％。

內地股市亦報升。上證綜合指數報３１４９，升１８點或升０﹒６０％，成交

３７６６﹒６８億元人民幣。深證成份指數報１１３１０，升１１６點或升１﹒０４％，成交

１８９９﹒２９億元人民幣。



＊李寧揚１１％，為全日表現最佳藍籌＊



內需股成為今日升市領頭羊。上海市政府發布《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，提

出５０條助企紓困新政策，深圳推促消費３０條措施，料拉動消費約４５０億元，刺激餐飲、體

育用品、啤酒等內需股造好。

當中，李寧（０２３３１）開市不久就升逾６％，其後升勢逐步擴大，午市初段曾升逾９％

，收市升１１﹒０２％，報５８﹒４５元，為全日表現最佳藍籌；安踏（０２０２０）、申洲

（０２３１３）分別升５﹒９２％及４﹒４７％。內地餐飲股方面，九毛九（０９９２２）午後

初段曾升逾１０％，收市升９﹒６％，報１７﹒１２元；海底撈（０６８６２）升９﹒７２％，

報１４﹒６８元，為全日表現第二佳藍籌。啤酒股方面，潤啤（００２９１）盤中高見４８﹒１

元，創月內新高，收市升８﹒２３％，報４８元；青啤（００１６８）、百威亞太

（０１８７６）分別升７﹒１７％及２﹒５７％。

科技股方面，重磅科技藍籌股ＡＴＭＸＪ合共推動恒指上升逾２１０點。阿里巴巴

（０９９８８）績後遭七間大行及券商調低目標價，惟全日表現靠穩，開市不久曾經微跌，但很

快重拾升勢，以全日最高位收市，升４﹒２９％，報９４﹒９元。美團（０３６９０）收市升

６﹒８３％，報１７５﹒１元；京東（０９６１８）升６﹒９１％，２２２﹒８報元；小米

（０１８１０）升３﹒６２％，報１２﹒０２元；騰訊（００７００）就升２﹒４％，報３５０

元。



＊恒指成功突破５０天線＊



大市方面，今天內需股帶動大市，而科技股亦沒有重大不利消息，再加上今天是期指結算日

，在粉飾櫥窗效應下造好，港股兩個交易日合共計升１００７點。隨住內地部分主要城市逐步解

封，中央亦有意在疫情漸漸受控之時，加快經濟復甦步伐，先後推出多項刺激經濟措施，相信都

提振市場氣氛，本周港股有望繼續向好。

在日線圖上，恒指連續兩日企穩在１０天及２０天線，今天更向上突破上個月開始數度受制

的５０天線，１０天線上穿２０天線現「黃金交叉」，保歷加通道亦開始擴闊，短期有望進一步

挑戰２１８００點水平。



＊港交所短線可突破３４８元＊



個股方面，ＥＴＦ通拍板，中港投資者可買賣兩地的股票和ＥＴＦ基金份額，預期需要約兩

個月準備時間，最快或在７月正式實施。港交所（００３８８）曾經升逾４％，惟尾段升幅收窄

至２﹒１８％收市，報３３８元。

在日線圖上，今天雖然尚在橫行區內，惟股價已連升３日，１０天線亦微微升穿２０天線，

ＭＡＣＤ牛差再度擴闊，短線有力突破今個月的高位３４８元。中長線來說，隨住ＥＴＦ通即將

互聯互通，加上中概股回流的趨勢，對港交所都較有利，可望重上３月１７日裂口高開的高位

３９４元，投資者可於現價買入博繼續反彈，跌穿今個月的橫行區底部３２０水平就止蝕。

（ｅｒ）

