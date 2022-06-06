《盤後部署》港股發力有望挑戰百天線，惟看華府態度

《經濟通通訊社６日專訊》美國商務部長雷蒙多表示，總統拜登正研究放寬部分中國貨品關

稅，以應對高通脹問題。港股今日走勢強勁，受美團（０３６９０）業績帶動，今日多間大行均

唱好美團，使股價一度抽升近一成，尾市港股繼續攀升，並升六百點至今日高位２１６９１點，

其他股份一同推動大市氣氛，藥明生物（００２６９）升逾９％；多隻消費股亦見鑊氣，華潤啤

酒（００２９１）升逾７％，安踏體育（０２０２０）升逾６％，李寧（０２３３１）升逾半成

，最終恒指收報２１６５３點，升５７１點或２﹒７１％；國企指數收報７４９９點，升２３２

點或３﹒２％。

內地股市造好，上證綜合指數報３２３６，升４０點或升１﹒２８％，成交５１７３﹒１４

億元人民幣。深證成份指數報１１９３８，升３０９點或升２﹒６６％，成交３００８﹒３２億

元人民幣。



＊華府放寬關稅有望刺激股市，如繼續有好消息則可挑戰百天線＊



美國商務部長認為，取消家庭用品、單車等中國貨關稅有其道理。不過，她強調，華府已決

定會保留鋼、鋁的關稅，以保護美國工人及鋼鐵行業，並指這是國家安全問題。

市場雖然對此消息持觀望態度，但亦解讀為美國對華釋出善意，加上美團業績造好，多間大

行紛紛上調目標價，港股今日一支大陽抽升，並突破區間，假如美國取消關稅的話，恒指短線有

望突破百天線（約２２１０１點），距離目前約４５０點左右。

而市場另一推動力，可能要看騰訊（００７００）會否受帶動追落後，以及匯控

（００００５）能否突破區間，相信美團這輪升幅後回吐將現，不建議投資者向美團追貨。

（ｕｌ）

