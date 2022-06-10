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即市新聞

10/06/2022 09:47

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨支持看２１２５１

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、
資訊科技業與原材料業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
藥明生物（０２２６９）、中海油（００８８３）與阿里巴巴（０９９８８），可用作買入其相
關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票
，則宜首選招商局港口（００１４４）、匯控（００００５）與中電（００００２）。
　　昨晚（９日）美股顯著下挫，今早（１０日）港股裂口低開自然屬於意料之內。恒指期貨小
時圖保歷加通道中軸支持甫開市便告失守，價位直試通道底部支持。形勢顯著即市淡友大戶控制
了大局，若形勢無大改變，好友應提早離場度同來。不宜持有指數牛證過市圖利。事實上，現時
圖上各主要技術分析指標均屬利淡，即市重要支持位於２１２５１。恒指牛證重貨區位於
２１３００－２１３９９，涉及１１隻牛證和６９６張對沖用的恒指期貨好倉。又若恒指趺抵
２１２００，將合共有５０隻恒指牛證被強制性收回，等同１４５４張恒指期貨淡倉的殺傷力。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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