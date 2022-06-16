《講股論勢－鄭廣復》再加四分三厘未必見，美股已具備反彈條件

《講股論勢》昨天（１５日）美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）議息後，宣布加息

０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍上調到１﹒５至１﹒７５厘，加息幅度較市場普遍預期的

０﹒５厘大。

另外，根據聯儲局最新公布的經濟預測，ＦＯＭＣ決策委員預期聯邦基金利率目標上限在今

年內達到３﹒４厘，遠高於３月時預測的１﹒９厘。ＰＣＥ通脹預測亦料在今年內達到５﹒２％

，同樣高於３月時預測的４﹒３％。今年失業率則預期為３﹒７％，略高於３月時預期的

３﹒５％。



＊美國縱鷹不及加國鷹＊



聯儲局持續加息下，經濟增長預測自然向下修訂，決策委員預期今、明兩年增長率皆為

１﹒７％，低於３月時預期的２﹒８％及２﹒２％，２０２４年的增長率預測則為１﹒９％，輕

微低於之前預測的２％。

對於ＦＯＭＣ加息０﹒７５厘，我並不感到意外。今次是ＦＯＭＣ年內第四次貨幣政策會議

，美國１月份通脹率達到７﹒５％時，ＦＯＭＣ在１月份維持利率不變；３月份通脹率達到

８﹒５％時，３月份才加息０﹒２５厘。通脹率在４月份稍為降至８﹒３％後，５月份升至

８﹒６％，而５月份聯儲局再以龜速加息０﹒２５厘。即４次議息會後，ＦＯＭＣ合共加息

１﹒５厘，平均每次加０﹒３７５厘。

反觀通脹不及美國高的加拿大，３月份通脹率升至６﹒７％，加拿大央行（ＢＯＣ）加息

０﹒２５厘，４月份通脹僅升至６﹒８％，ＢＯＣ卻加息０﹒５厘，５月份通脹數據未出爐，

ＢＯＣ已在６月份的議息會議再加０﹒５厘。３次會議合共加息１﹒２５厘，平均每次加

４﹒１６厘，可見ＢＯＣ壓抑通脹的決心比聯儲局更強。



＊國會中期選前急補鑊＊



對於聯儲局今次的加息決定，我認為，一是聯儲局要為之前錯判通脹形勢補鑊，追回之前應

加未加的利率；二是美國將於１１月初舉行國會中期選，拜登上台後，至今仍未交出令人滿意的

成績表之餘，美國通脹持續攀升，首季經濟更陷入衰退，聯儲局若不在此時大幅加息，難道愈接

近國會中期選，才大力加息？若然行動導致美股暴跌，民主黨勢輸掉參議院（雖然我認定不論如

何，民主黨都會在今次中期選後失去參議院控制權）。

第三，ＦＯＭＣ決策委員僅預期聯邦基金利率在今年升至３﹒４厘，未超越市場３﹒５厘的

最大預期，且與中期選因素相呼應，聯儲局很可能採取「前快後慢」策略，我估計加息「幅度」

已在０﹒７５厘見頂，７月份應不會出現「雙頂」（再加０﹒７５厘）。另一方面，紐約期油在

６月１４日呈現強烈轉跌形態，預料已在１２３﹒６８美元短線見頂，後市傾向逐步下試低位。



＊油價止升通脹或見頂＊



美國５月份能源價格按月上升３﹒９％，按年大升３４﹒６％。不過，暫時所見，目前紐約

現貨月期油持平於５月份收市價附近，但去年６月收市價較５月份收市價高逾７美元，若然本月

油價未有顯著上升，則按年相比的基數高了，油價按年升幅將會下降。果真如此，美國６月份通

脹率有望止升，市場樂觀情緒將會重燃。

至於美股三大指數，以２０２０年３月以來的最大升浪計，納指在今年１月３日跌穿２０周

ＳＭＡ後反覆向下，標普５００及道指則同於１月１７日跌穿２０周ＳＭＡ後持續下跌，納指５

月中已調整上述最大升浪５０％回調位，標普５００亦跌穿３８﹒２％調整目標，道指則跌近

３８﹒２％回調目標。美股三大指數已具備反彈條件，惟皆以２０周ＳＭＡ為主要阻力。以目前

計，納指阻力為１２８８６點；標普５００阻力為４２５１點；道指阻力為３３４７２點。

《經濟通資深市場分析師 鄭廣復》



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