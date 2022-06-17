【新冠肺炎】港府隨時重啟９間體育館洪水橋設施提供二千暫託床位

《經濟通通訊社１７日專訊》勞工及福利局發言人公布，由勞福局常任秘書長主持的加強院

舍抗疫能力跨部門工作小組已推展多項改善措施，從而建立屏障保護院舍、加強對院舍的支援，

以及改善政府內部的協調，為應對近日疫情變化及可能出現第六波做好準備。



＊香港感染控制中心可提供四千床位＊



有見近日社區確診個案有上升趨勢及為應對可能出現的第六波疫情，避免原址隔離的不理想

情況，工作小組已指示社署聯同有關部門╱單位制定計劃，在有需要時於短時間內重啟九間康樂

及文化事務署的體育館和部分洪水橋社區隔離設施為暫託中心，連同運作中的亞博暫託╱檢疫中

心，共可提供約２０００個床位。工作小組會繼續物色可用作檢疫中心的場地，以照顧院友的需

要。

治療設施方面，醫管局已加強各聯網之間的協調，確保確診病人及時在醫院接受治療；而北

大嶼山醫院香港感染控制中心可在４８小時內準備就緒，提供４００個床位。



＊實地評估探訪，確保院舍遵守防控措施＊



社署及衞生署亦於今年６月起，安排護士在１２個月內到院舍進行額外四次的實地評估探訪

，確保院舍遵守與新冠病毒相關的感染控制措施，並向院舍員工就感染控制提供建議和培訓。

工作小組仔細檢視了把檢測陽性的院友送往暫託中心的機制，理順衞生署、醫管局、社署及

院舍的工作，使輕症及病情穩定並需要護理的院友可及早轉移至暫託中心隔離，發揮暫託中心分

層分流的作用。（ｃｌ）

