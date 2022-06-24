《窩輪匯智－劉嘉輝》別為槓桿而槓桿，買輪要有ＰＬＡＮ

《窩輪匯智》市場憧憬內地陸續推出刺激經濟及消費的措施，加上內地疫情紓緩，中港股市

本周皆上升，上證指數連升第四個星期，港股回調一周後重拾反彈，指數上試１００天線位置。

投資氣氛有所改善，本周筆者主持網上節目時就收到特別多投資者問題，當中有人問及在現

市況當中，應該「買認購證還是認沽證較好」？

筆者在想，投資者選輪證作好淡倉部署，或反映觀眾著眼於窩輪產品的槓桿效應，卻忽略了

窩輪最重要的致勝關鍵︰相關資產的走勢、入市時機及引伸波幅表現。

要解答這個問題，投資者要先要問自己，到底是「看好」還是「看淡」相關資產，而不是盲目

追求槓桿效應去隨便買一邊，心存僥倖博正股走對方向。

當投資者對相關資產走勢作評估，並有了方向性的選擇之後，下一步便是評估一下相關資產

的波動表現，以便選擇行使價及到期日。舉例以吉利（００１７５）或比迪（０１２１１）這類

近期較波動的個股為例，由於正股上落變動較大，窩輪的引伸波幅定價亦較高。若投資者認為波

動性持續及正股在短期或即市有表現的話，選擇行使價時或可留意一些中短期產品，能提供的槓

桿效應相對長身證較大，另外輕微價外相對非常價外產品則會提供對正股股價變動較高的敏感度

。相反，若擔心正股在一輪波動後或有機會轉趨平穩，或對時機的掌握上未有太大把握，則宜選

擇年期較中線的產品，以減低引伸波萬一下跌對輪價的影響。

鎖定心儀的產品後，入場前亦要有「ＰＬＡＮ Ｂ」，一旦正股與預期的方向或是波動性有

出入的話，投資者可先制定止蝕及轉倉的準備，以保持手持窩輪對正股的敏感度及槓桿效應。《

香港匯豐環球資本市場機構客戶及財富管理聯席總監 劉嘉輝》



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