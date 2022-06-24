《台股攻略－黃振宇》航運股回勇，台股止跌反彈

《台股攻略》台股今日（２４日）早段由航運及面板股回勇下，加權指數最多升超過２４０

點，但市場追價買盤信心不足，電子權值股表現淡靜，指數升幅收窄，最終收１５３０３點，升

１２６﹒８８點，成交金額縮減至２３０７億元（新台幣．下同），雖然外資連續三個交易沽壓

，但在自營商撐市下，三大法人合計淨買入１４５﹒８億元。

電子權值股方面，台積電收４８６﹒５元，微升０﹒２％；鴻海收１１０元，升１﹒８％；

日月光投控則跌超過３％，聯發科跌２﹒７％，聯電同步受壓，跌１％。航運股回勇，萬海升

５﹒４％，為貨櫃三雄中表現最強勢；陽明及長榮均升超過２％，志信、建新國際、遠雄港、台

航、新興、長榮及陽明均升超過２％。面板雙虎低位反彈，友達升超過６％；群創及彩晶亦升

３％。元宇宙概念股重回市場焦點，位速、威盛、驊訊及宏達電同步漲停，揚名光升８﹒９％，

威鋒電子及鈺創均升超過５％。近來台灣受缺電問題困擾，消息令電力概念股飆升，中興電漲停

，華城升５﹒８％，亞力、東元及士電升超過４％，康舒、中磊及訊舟均升超過３％。太陽能板

塊造好，安集漲停，元晶、茂迪及聯合再生均升超過５％，國碩、碩禾、倉和、太極及中美晶均

升２％至４％。在台灣極少數兼具光學及半導體微顯影技術的光學廠晶瑞光近期迎來好消息，集

團歷經８個月開發期，以複合機材面板薄膜技術，成功投入日系車廠的汽車面板顯示器，樣版測

試已於６月中通過主要客戶１０００小時高溫高濕環測，並進入第二階段量產測試。矽晶圓廠的

合晶受惠矽晶圓需求持續強勁，加上５月起中國封控影響緩和，其６月收入有望創單月新高。

雖然台股今日反彈，但整體成交量回落，加上權值電子股上升動力不大，預期指數將反覆震

盪考驗１５０００點關口，短期宜選股不選市，建議投資者關注近來走勢較強的新能源汽車、太

陽能及電力等概念股。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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