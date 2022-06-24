《品中資－羅國森》汽車好內房應更好

《品中資》過去幾星期，我先後多次談到汽車股，因為內地要刺激經濟，必然會向汽車業「

埋手」，於是就有了減免購置稅的政策。



原來政策陸續有來，昨日（２３日）再傳出，總理李克強表示要進一步釋放汽車的消費潛力

，未來的政策會刺激汽車和相關消費約２０００億元人民幣。於是，一眾汽車股，以及相關的汽

車經銷股和零部件股都炒上。



不過，汽車只是民生消費中，金額第二大的商品，論到金額之大，覆蓋範圍之廣，房地產何

止跑贏汽車一條街？！因此，今日我就用了這個標題：《汽車好內房應更好》！



今年３月初時，我在本欄寫過一篇題為《中國海外「雙五」估值超抵》的品評，當時中國海

外（００６８８）（下稱中海）的股價轉強，到３月底結算時，她成為首季藍籌升幅榜的亞軍，

冠軍是中海油（００８８３）。



但其實，首兩個月時，中海已經是升幅最大藍籌，只是到了３月才被中海油趕過，原因是油

價因為俄烏戰爭上升，利好中海油；但另一邊廂，內地疫情升溫，影響房地產銷情，利淡中海。



但當時我推介中海，主要因為預計內房股最惡劣的日子快將過去。而中海的低潮又來得比其

他內房早，因此，我相信中海會比其他內房股更早走出陰霾。



另一個原因就正如上述我指出的情況，相信中央政府會很快完成對內房的整治，而且，非但

不會再打壓，還可能推出刺激措施，鼓勵購房，所以，內房股值得看好！



＊疫情升溫影響內房銷情＊



只不過，想不到的是，今年首４個月，內地多個城市，尤其是上海和北京都爆發疫情，窒礙

了房地產銷情。根據公布，中海今年首３個月的房屋銷售比去年同期大減四成三。這也解釋了３

月份之後，中海股價反覆回落的原因。



不過，隨著疫情受控，內地房地產的銷情已經復常，加上各地方政府真的放寬限購或調低貸

款息率，以支持房地產市場。



據內地第一財經報道，今年以來，包括福州、鄭州、哈爾濱、青島等房市熱點城市在內，已

有超過６０座城市推出穩定房地產市場政策，這些寬鬆政策包括直接給予購房補貼、購房優惠政

策、公積金政策寬鬆、降低首套房首付比例等等。



到了前日，又有報道指，內地多個城市都推出「房票」政策。簡而言之，就是鼓勵舊區重建

，受影響的業戶可以獲得補貼，但必須用於購房。



正因如此，中海股價也從一個月低位大約２０元左右顯著反彈，昨日收報２３﹒３５元，這

個水平其實是我３月初推介中海時的股價。即是說，過去３個月，中海股價只是反覆浮沉，沒有

進帳，直到近期才再次轉強。



雖然內房股之中，中海這位一哥幾乎是我唯一的選擇，因為她的實力和財政狀況都是最好的

，但如果大家想進取一點，內房二哥華潤置地（０１１０９）也是可以考慮的，尤其是華潤置地

的現價，比中海落後很多。



跟中海一樣，今年首４個月，華潤置地的售樓收入也顯著倒退，大約下跌四成，但另一邊廂

，她的投資物業收入卻仍有增長，１－４月合共上升一成半左右。



＊華潤置地業務平均更值博＊



我在本欄也多次提到，如果論全方位布局，即包括地域和業務種類，華潤置地比中海有過之

而無不及，因為華潤置地的投資物業較多，在經濟環境欠佳的日子，有較多投資物業的內房股，

抗跌能力也較強。剛才提到的情況，正好就是這個現實的反映。



即是說，論基本因素，華潤置地比中海有過之而無不及，正因如此，她的估值也長期高於中

海，但正如上文所說，今年以來，華潤置地有點落後，股價基本上沒升過（中海今年以來累積升

了２６﹒５％，但華潤置地只升了７％），令到估值差距拉近了不少。



同樣地，在內房商正尋求自保的的時候，中海或華潤置地這類大公司，絕對有能力現身作為

「白武士」，拯救同業。用我們的說法，就是有能力趁機「執平貨」，從而鞏固她們的龍頭地位

。



華潤置地現在的預測市盈率也不過７倍，只比中海的５倍略高，而息率５厘則與中海看齊，

因此，即使我仍然偏愛中海，但小注吸納華潤置地，博她有更強的反彈也是不錯呢！

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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