《雷鳴天下－雷鼎鳴》２５年香港政治的回顧

《雷鳴天下》香港本是一個經濟城市，在四小龍中曾處於發展程度最高的位置，但回歸２５

年以來，卻不斷有勢力或明或暗地進行顛覆活動，經濟發展便不免被政治鬥爭所拖累。香港政治

有４種主要的參與者。



＊反對派抗爭貪勝不知輸＊



第一類參與者是香港的反對派。他們中的精英分子大多對美西的形式主義民主制度缺乏批判

能力，對中華文化與中國歷史一般認識膚淺，其政治理念與百多年前的「全盤西化」論者沒有本

質性的分別，其政治訴求是把美西的一套政治制度移植到香港，若果此種訴求會鼓勵港獨思潮或

行動，他們不但不會認為有問題，還可能甘之如飴。在行動上，他們相信只有抗爭才能改變，有

風便駛盡（巾里），貪勝不知輸，對手對他們的包容，他們會解讀為自己的節節勝利，當然不會

存有感恩之心。



若論政治鬥爭的手段，他們思想倒是活躍，手法與口號層出不窮，有小聰明卻無大智慧，３

年前黑暴時其領導人物以為搞亂香港便可引來西方對中國的制裁，從而中國領導人也要下台，其

分析之昧於時勢，使人發笑。



反對派中的群眾，分辨是非能力之低，使人對香港教育的失敗深感驚訝。他們對世界與中國

大局的發展毫無掌握，這倒不是最使人憂心的，但對身邊事實的真假卻全無科學求真的態度，卻

會把他們的前途引向末路。也許香港經濟停滯，樓價卻持續高企，當中所衍生的社會矛盾是根源

，但他們墮入以政治鬥爭凌駕經濟的陷阱，卻會繼續破壞經濟，引致惡性循環。



＊中央保一國兩制須出手＊



政治博弈中的第二類參與者是中國官方。中國對港一直以「一國兩制」為核心，回歸初期，

對香港極為禮待，中聯辦刻意低調，迴避一切可能被認為干預特區政府施政的言行。中央對香港

的種種要求，有如黃大仙般有求必應，２００３年香港經濟飽受通縮之苦，中央卻對港有

ＣＥＰＡ的優惠待遇，便是一例。



此種禮遇政策，難免引起各省市的疑問，為何有些優惠她們屢求不得，但香港如此反骨卻可

輕易獲得？回歸初期，因香港這彈丸之地的ＧＤＰ卻等於整個中國內地的１８％，內地人民還會

仰視香港，今天此情早已不再，平視或俯視香港因人而異，中央對港也不再放任，既然過去的政

策出問題，「一國兩制」若不能行穩致遠，便須對港動點手術割除毒瘤，《香港國安法》正是手

術的一部分。



美國及部分西方國家是香港政治的第三種玩家。美國不知哪裏來的自信，總是以為自己制度

天下第一，而且相信世界若全都採納她的制度，美國的利益才能最大化。以她的模式改變香港，

並不是美國追求的聖杯，改變內地才是，但攻破香港有利於攻進內地，所以美國在港有著世界最

大的領事館。美國國力雖在衰落，但爛船三斤釘，中國就算不滿，美國仍可毫髮無損，只是把自

己縛在戰車上的親美西反對派，卻只能坐牢的坐牢，逃亡的逃亡，躲起來的躲起來。



＊美西民主缺點不斷顯露＊



我們若然深究下去，反對派發動的政治鬥爭之所以一敗塗地，還有一個重要因素，便是香港

有大量群眾並不支持他們，這些群眾可視為香港政治的第四種參與者，儘管此種參與往往是被動

的。３年前的黑暴破壞香港之深，路人皆見，我遇到不少從來不關心政治的朋友，也變得怒火中

燒，痛罵黑暴的倒行逆施。此種反感在黑暴平息後仍在持續發展，卻是因為有另外的重要大事在

展現著，這便是美西方似在加速走向經濟衰落及政治上從神壇跌下凡間。



美西方形式主義的民主有優點也有缺點，主要優點是領導人更替相對和平，人民也以為（或

誤以為）自己的一票有扭轉乾坤的能力。但近年此種制度的缺點也不斷顯露，使人大開眼界。為

何美國人才濟濟，卻會選出個奇葩總統特朗普？為何英國脫歐大大不利於英國，其公投結果卻會

迫使到她不得不脫歐，甚或會因此導致北愛及蘇格蘭脫離大英帝國？為何自稱以民主立國的美國

是人類歷史上最好戰的國家，二次大戰以後８成的戰爭都是她所發動？為何她國內種族問題嚴重

，露宿者滿街都是，槍械氾濫，卻完全無法解決？美西的雙重標準亦毫無收斂迹象，不能不使人

懷疑，這個制度是否會使人失去自省能力。燈塔崩塌了，香港反對派的精神支柱也就難以發放光

芒，剩下的便只是自傷自憐的怨氣而已。



《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



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