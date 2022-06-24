《神州縱橫－凌昆》中國須準備應對總危機

《神州縱橫》最近關於國際財經形勢的悲觀論調日多，「超級風暴」一類說法甚囂塵上。適

逢中國經濟不景，影響為何值得關注，特別是要應對一場很可能到來的總危機，非提高警覺不可

。



＊世局嚴峻前所未見＊



全球包括中國正面對前所未見的財經金融綜合型風險，許多人仍未真正了解其嚴峻程度。相

比卜之前的危機是小巫見大巫，新危機也將是過去各種危機的綜合體現。原因是有多種新格局出

現危機：（一）債負、資產泡沫及金融糸統性等各類風險均比上次金融海嘯時再上層樓。１０多

年的超寬鬆政策埋下了多少風險的計時炸彈無人確知，乃海嘯時未有的新問題。

（二）已沒有擴張性救亡政策可用。海嘯後經過十多年超寬鬆貨幣及財政政策走到了盡頭，

全球正面對快速收緊的前所未見局面：美國先行歐盟在夏季跟上，日本在收與不收間左右為難，

英澳及不少新興經濟則早已開始收緊。

（三）危機的全面性前所未見。這表現在幾方面，首先是全球性，不單發達國及新興陣營多

國出事，連中國也陷於困難，再不能起世界穩定器或白騎士作用。其次是各種市場均現危情，多

個火頭並發。尤須關注者之一是近日美日及歐豬國債均見險狀，二是美元的信心基礎動搖，聯儲

局主席日前發言，表示要通過數字化來維持美元的國際儲備地位，似已感到「去美元化」的壓力

。最後是風險的複合性及複雜性前所罕見：商品及能源危機突然浮出，通脹創幾十年新高，滯脹

陰霾壓頂，就業不足與勞工不足並存，更有從未見過的環球供應鏈斷裂和全球供應、物流網絡在

大紊亂中進行大重組，同時各國為自保禁出口之風正蔓延。



＊或見百年一遇危機＊



（四）危機源自或涉及根本性因素。說到底這種全面性綜合性危機源自資本主義體制的最深

層矛盾。而當前資本主義的發展已如上世紀同期，走到了十分嚴重的瓶頸，必須大改求存。此乃

百年一遇的轉折點，當今資本主義最高層次的虛擬金融資本主義，與實體經濟脫節的基本矛盾日

益尖銳。上世紀大蕭條及二戰後建立的機制如凱恩斯主義、福利國家、社團主義及國際經濟金融

系統已漸失功效或被扭曲至極點，必須由深度改革來更新。在此際財經金融問題又正深化各種政

治社會矛盾，如貧富懸殊及社群對立等，波及發達國及新興陣營。世界或正處百年一見總危機前

夜，而當亂局漸成時世界大戰還會遠嗎？以上是財金方面前所未見的風險，卻又前所未見的遇上

災難（疫情、極端氣候）和地緣鬥爭激化（烏戰及中美鬥爭等）的重壓，形成惡性互動。中國對

此不能掉以輕心，特別是中國也正面不少深層結構性問題，當前困局並非如一般所想來自短暫的

疫情因素。

《資深評論員 凌昆》



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