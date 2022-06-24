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24/06/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國須準備應對總危機

　　《神州縱橫》最近關於國際財經形勢的悲觀論調日多，「超級風暴」一類說法甚囂塵上。適
逢中國經濟不景，影響為何值得關注，特別是要應對一場很可能到來的總危機，非提高警覺不可

　
＊世局嚴峻前所未見＊
　
　　全球包括中國正面對前所未見的財經金融綜合型風險，許多人仍未真正了解其嚴峻程度。相
比卜之前的危機是小巫見大巫，新危機也將是過去各種危機的綜合體現。原因是有多種新格局出
現危機：（一）債負、資產泡沫及金融糸統性等各類風險均比上次金融海嘯時再上層樓。１０多
年的超寬鬆政策埋下了多少風險的計時炸彈無人確知，乃海嘯時未有的新問題。
　　（二）已沒有擴張性救亡政策可用。海嘯後經過十多年超寬鬆貨幣及財政政策走到了盡頭，
全球正面對快速收緊的前所未見局面：美國先行歐盟在夏季跟上，日本在收與不收間左右為難，
英澳及不少新興經濟則早已開始收緊。
　　（三）危機的全面性前所未見。這表現在幾方面，首先是全球性，不單發達國及新興陣營多
國出事，連中國也陷於困難，再不能起世界穩定器或白騎士作用。其次是各種市場均現危情，多
個火頭並發。尤須關注者之一是近日美日及歐豬國債均見險狀，二是美元的信心基礎動搖，聯儲
局主席日前發言，表示要通過數字化來維持美元的國際儲備地位，似已感到「去美元化」的壓力
。最後是風險的複合性及複雜性前所罕見：商品及能源危機突然浮出，通脹創幾十年新高，滯脹
陰霾壓頂，就業不足與勞工不足並存，更有從未見過的環球供應鏈斷裂和全球供應、物流網絡在
大紊亂中進行大重組，同時各國為自保禁出口之風正蔓延。
　
＊或見百年一遇危機＊
　
　　（四）危機源自或涉及根本性因素。說到底這種全面性綜合性危機源自資本主義體制的最深
層矛盾。而當前資本主義的發展已如上世紀同期，走到了十分嚴重的瓶頸，必須大改求存。此乃
百年一遇的轉折點，當今資本主義最高層次的虛擬金融資本主義，與實體經濟脫節的基本矛盾日
益尖銳。上世紀大蕭條及二戰後建立的機制如凱恩斯主義、福利國家、社團主義及國際經濟金融
系統已漸失功效或被扭曲至極點，必須由深度改革來更新。在此際財經金融問題又正深化各種政
治社會矛盾，如貧富懸殊及社群對立等，波及發達國及新興陣營。世界或正處百年一見總危機前
夜，而當亂局漸成時世界大戰還會遠嗎？以上是財金方面前所未見的風險，卻又前所未見的遇上
災難（疫情、極端氣候）和地緣鬥爭激化（烏戰及中美鬥爭等）的重壓，形成惡性互動。中國對
此不能掉以輕心，特別是中國也正面不少深層結構性問題，當前困局並非如一般所想來自短暫的
疫情因素。
《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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