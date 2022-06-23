《真知灼見－溫灼培》日圓若不止跌，亞洲貨幣堪憂

《真知灼見》面對通脹重回，當日本民眾怨聲載道之際，日本央行竟仍無動於衷，於６月

１７日議息會上還堅持不作收緊，揚言要續走寬鬆的貨幣政策路線。而於６月２１日，日本首相

岸田文雄更公開挺日本央行的寬鬆貨幣政策路線，指低息環境有利日本國內中小企的經營環境。

當聯儲局為抗衡通脹正在加快加息縮表之際，日央行仍在不斷加大買債以保持日本１０年債息率

不超０﹒２５％的上限目標，這對日圓匯價可相當不利。正為此因，筆者料日圓快向１４０兌１

美元目標進發。



＊日圓弱已損害到其自身貿易＊



當然，留意到市場上開始有分析指向日圓甚至有機會邁向１５０兌１美元。但會否跌到這麼

低，筆者認為還需逐步觀察日央行的言行。尤其要留意弱日圓對日本國內通脹會帶來多大推升作

用，及弱日圓對日本的貿易會帶來多大衝擊等。從日本公布的５月份數字中顯示，日本的貿赤擴

大至１７８億美元，成為自２０１４年１月以來最大單月赤字。反映弱日圓雖有助刺激出口，但

同時也使日本在進口支付上倍感吃力。日本作為資源貧乏國家，面對現今全球高昂能源及糧食價

格，弱日圓明顯對日本整體貿易是弊多於利。這正是為何筆者質疑日本政府未必想日圓跌至

１５０的原因。



＊提防日圓跌對亞洲貨幣帶來拖累＊



對於日圓下跌，最令筆者擔心是對亞洲貨幣的影響。回憶１９９８年的亞洲金融風暴，也是

由泰銖暴跌引起。日圓作為亞洲主要貨幣之一，如其跌勢不止，不能排除亞洲金融風暴會重演。

先不論日圓會否跌至１５０兌１美元，就是觀察今天（２３日）處２４年低位的日圓匯價，也足

以使一眾亞洲貨幣受壓。

韓國作為日本於亞洲的主要競爭對手，受日圓匯價下跌影響，韓圜現正處１３年低位。泰銖

則距離其２０１５年１０月低位（３６﹒６６兌１美元）不遠，一旦跌破將成為１６年來最低水

平。馬來西亞貨幣令吉相距其２０１７年１月低位只差２％，跌破後便重返１９９８年亞洲金融

風暴水平。至於印尼盾的情況亦不遑多讓。至於印度盧比兌美元匯價現在更是不斷在創出歷史新

低。

當然，現今亞洲貨幣的下跌也不能全歸咎於日圓弱勢，因為當美國加息吸引全球資金重返美

國之際，亞洲貨幣本身也會受到不同程度的負面影響。但日圓的急促回落相信亦是利淡因素之一

。當然，有了１９９８當年的經驗，相信今天亞洲各國會更有能力應對另一場金融風暴。加上今

天中國的經濟體量已遠大於當年。對穩定區內經濟以至貨幣匯率相信可起到更大作用。不過，我

們也不能對正在不斷走弱的日圓匯價掉以輕心。始終這會是今年下半年導致亞洲最有機會出現的

「黑天鵝」。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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