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即市新聞

27/06/2022 16:36

《真知灼見－溫灼培》美元以外還有哪選擇？

　　《真知灼見》於上周參議院聽證會上，聯儲局主席鮑威爾釋出一個重訊息。其大意為，該局
會以壓抑通脹為其首要任務，就是犧牲經濟也在所不惜。此話一出，再配合上美國６月綜合採購
經理指數急降至５１﹒２指數點（前值５３﹒６），相當靠近５０點的盛衰分界線，便更增強市
場對美國經濟或陷入衰退憂慮。現在最多投資者討論，是美國經濟一旦衰退，聯儲局在貨幣政策
上會否隨即從緊變鬆，使美元因而失支持？
　
　　這問題可從兩方面解答。首先，息率只是影響美元其中因素。貨幣是相對，分析美元必須同
時分析美元以外最大貨幣歐元。俄烏事件後，歐洲為要與俄羅斯在經濟上分割，歐洲已呈現嚴重
貿易赤字，且其貿赤規模正在不斷擴大中。這完全扭轉歐洲原有的經濟生態環境（過去歐元區一
直有著龐大貿易盈餘）。更甚者，俄羅斯正在削減輸往歐洲的天然氣供應以逼使歐洲在烏克蘭事
件上屈服。可想像到了冬季歐洲經濟情況將更見惡劣。另外，歐央行尚未加息，南歐經濟已出現
震蕩。這可從意大利１０年債息高企３﹒５％，與德國同年期債息率差距達２％中可反映一二。
為免南歐經濟出問題，料會限制往後歐央行收緊貨幣政策能力。
　
　　最後，就是美國真陷入衰退，還觀現今全球形勢，歐元區、日本以至英國等，有哪地區較美
國優勝？似乎沒有。所以避險資金相信仍是會留在美國。人民幣或許是一個避險選擇。但由於美
匯指數中沒有人民幣，所以人民幣強弱根本不影響美元。《恒生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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