《星級輪證－鍾宛婷》手機股大追落後，資金部署小米（１８１０）

《星級輪證》恒指今早（２７日）高開重上１００天線，之後愈升愈有，升近７００點向上

挑戰四月份高位（約２２５２３點）。板塊輪動，新經濟股再次成為市場焦點，ＡＴＭ升約半成

，科指重返５０００關，小米（０１８１０）大追落後，急升１２％，為早市升最多的藍籌股。

根據星展早上即市輪證資金流，小米的好倉有資金再追，同時有資金趁高反手做淡。如果投資者

看好小米短線能繼續向上，可留意較高槓桿認購證２８９１０；相反如果投資者看淡小米可留意

認沽證１８７８９：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

小米購２８９１０： 行使價１５﹒５２元 到期日２０２２年０８月 有效槓桿約９﹒４倍

小米沽１８７８９： 行使價９﹒８９元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約５﹒４倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



小米的急漲帶挈一眾手機設備股落鑊，舜宇（０２３８２）及瑞聲（０２０１８）橫行個幾

月，今早一下子抽升７％至１０％向上突破，如果投資者繼續看好手機股可追落後，可留意舜宇

及瑞聲輕微價外認購證：



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇購１４７１８： 行使價１４２﹒１元 到期日２０２２年１２月 有效槓桿約４倍

瑞聲購１４６４７： 行使價１９﹒８８元 到期日２０２２年１０月 有效槓桿約４﹒５倍

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



《星展銀行香港分行財資市場部上市產品策略師 鍾宛婷》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

