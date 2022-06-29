《美元走勢－羅明立》歐元跌穿１﹒０５，初步支持１﹒０４５０

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １３６﹒０６ １３６﹒２７ １３５﹒７９

歐元╱美元 １﹒０５１１ １﹒０５３５ １﹒０４８６

英鎊╱美元 １﹒２１９３ １﹒２２１３ １﹒２１７３

美元╱瑞郎 ０﹒９５６７ ０﹒９５７４ ０﹒９５５０

美元╱港元 ７﹒８４６６ ７﹒８４６８ ７﹒８４４１

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《美元走勢》美國６月諮商會消費者信心指數由１０６﹒４跌至９８﹒７，有聯儲局官員同

意必須對４０年以來最嚴重的通脹採取行動，認為美國經濟表現可承受貨幣政策的收緊，亦不會

出現經濟衰退。美匯指數昨日再守住２０天線並反彈至１０４﹒５０以上，其它非美貨幣缺乏利

好因素，令美元低位輕鬆反彈。

歐洲央行行長拉加德在葡萄牙發言指，歐元區的通脹令人不安，而俄烏戰爭又對區內經濟造

成影響，在前景不確定時，央行將逐步採取行動，重申７月加息０﹒２５％，但有需要的話會採

取果斷行動，行長同時認為經濟可保持增長。歐洲央行態度相對鴿派，歐元未能企穩１﹒０６後

急速回落，跌穿１﹒０５水平，初步支持１﹒０４５０。關注今日聯儲局主席鮑威爾及英倫銀行

行長貝利發表講話。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒０４６５ １﹒０６００ １﹒０４３０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 沽出英鎊 １﹒２２１０ １﹒２１００ １﹒２２５０

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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