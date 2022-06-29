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即市新聞

29/06/2022 08:06

【ＥＴＦ通】ＥＴＦ通下周一啟動，盈富基金等４隻ＥＴＦ納港股通

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國證監會及香港證監會批准兩地交易所正式把符合條件的交
易所買賣基金（ＥＴＦ）納入內地與香港股票市場交易互聯互通機制，互聯互通下的ＥＴＦ交易
將於下周一（７月４日）開始。目前相關業務規則、操作方案及監管安排均已確定，技術系統已
準備就緒。

＊４隻ＥＴＦ納入南向名單，北向初始名單涉８３隻＊

　　據聯交所及滬深交易所公布，首次共４隻ＥＴＦ納入港股通ＥＴＦ名單，分別是盈富基金
（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、南方恒生科技（０３０３３）、安碩恒生科技
（０３０６７）。至於北向合資格ＥＴＦ初始名單有８３隻，其中滬股通佔５３隻，深股通佔
３０隻，所有香港及海外投資者，包括機構及個人投資者，均可買賣滬股通及深股通下合資格
ＥＴＦ，交易所將每６個月檢視名單。

＊歐達禮：ＥＴＦ通促進香港發展成ＥＴＦ樞紐＊

　　香港證監會行政總裁歐達禮表示，ＥＴＦ通是一個重要的里程碑，因為這是互聯互通首度擴
展至股票交易以外的領域。此舉將能促進香港發展成為ＥＴＦ樞紐，並凸顯本港在連繫國際資本
與內地市場方面所肩負的獨特角色。
　　香港證監會與中國證監會已就ＥＴＦ納入互聯互通所涉及的跨境監管合作和投資者教育安排
達成共識，並將加強執法合作，以打擊各類跨境違法活動及市場失當行為，藉此維持市場秩序和
保障投資者。

＊港交所歡迎ＥＴＦ納入互聯互通標的＊

　　港交所（００３８８）表示，歡迎香港證監會與中國證監會就ＥＴＦ納入互聯互通標的刊發
的聯合公告。此前，香港交易所、上交所、深交所及中國證券登記結算有限責任公司已就ＥＴＦ
納入互聯互通標的整體方案、交易安排及資格準則達成共識。（ｂｉ）

　

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