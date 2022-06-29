《新股上市》天齊鋰業明起招股，入場費約１６５６５元

《經濟通通訊社２９日專訊》天齊鋰業（０９６９６）公布主板上市計劃，該公司將於明日

（３０日）至７月６日招股，發行１﹒６４億股Ｈ股，當中９０％為國際配售，１０％為香港公

開發售，招股價每股Ｈ股６９元－８２元，每手Ｈ股２００股，入場費１６５６５﹒２６元，集

資１１３﹒２４億元－１３４﹒５８億元，計劃於７月１３日掛牌。

假設發售價為每股Ｈ股７５﹒５元，所得款項淨額約８８﹒６５億元將用於償還ＳＱＭ債務

的未償還餘額及相關交易費；約１１﹒７億元將用於為安居工廠一期建設撥資；約７﹒８５億元

將用於償還利息介乎４﹒３５％至５﹒４９％且到期日介乎自２０２２年９月至２０２５年６月

的若干中國國內銀行貸款；約１２﹒０２億元將用於營運資金及一般公司用途。

公司引入７名基石投資者，合共認購４９﹒０３億元股份，當中包括中創新航科技股份、中

國太保投資管理（香港）、ＬＧ Ｃｈｅｍ Ｌｔｄ、太平洋資產管理、深圳市德方納米科技股

份、四川能投（香港）控股、金山（香港）國際礦業。

摩根士丹利、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。（ｃｗ）

