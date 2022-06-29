【新冠肺炎】習近平：中國防疫措施效果最好，寧可暫影響一點經濟

《經濟通通訊社２９日專訊》國家主席習近平２８日在湖北省武漢市考察。據《新華社》報

道，習近平在談到新冠疫情防控時指出，中國人口基數大，如果搞「集體免疫」、「躺平」之類

的防控政策，後果不堪設想。實施動態清零政策，是黨中央從黨的性質宗旨出發、從中國國情出

發確定的，寧可暫時影響一點經濟發展，也不能讓人民群眾生命安全和身體健康受到傷害，尤其

是要保護好老人、孩子。如果算總帳，我們的防疫措施是最經濟的、效果最好的。我們有中國共

產黨領導，有社區這個重要基層基礎，有能力也有實力實行動態清零政策，直至取得最後勝利。

習近平昨日來到武漢華工激光工程有限公司考察。他強調，科技自立自強是國家強盛之基、

安全之要。必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，深入實施創新驅動發展戰略，把科技的命脈

牢牢掌握在自己手中，在科技自立自強上取得更大進展，不斷提升中國發展獨立性、自主性、安

全性，催生更多新技術新產業，開辟經濟發展的新領域新賽道，形成國際競爭新優勢。

內地將於明日（３０日）公布６月官方製造業ＰＭＩ，機構預計數據將重返擴張區間。野村

證券在數據前瞻報告中稱，得益於上海重新開放、物流改善以及核酸檢測要求放鬆，中國經濟６

月進一步改善。不過該券商也稱，考慮到４－５月多城封管控帶來的巨大經濟損失，預計二季度

中國經濟同比增速只有０﹒３％，較一季度的４﹒８％急劇回落。美銀美林亦表示，鑒於內需疲

弱、疫情亦面臨不確定性，未來數月中國經濟修復之路預計顛簸。（ｗｌ）

