《匯市縱橫－蕭啟洪》加息是治通脹的「仙丹」嗎？

《匯市縱橫》再過多一個星期，一年又過了一半時間了。時下的年輕人越來越注重自我表現

，習慣在年初的時候給自己定下一些年中和年終的ＫＰＩ，好讓自已每天過的有目標，日子才會

過的充實。除有了目標之後，執行能力亦是至關重要，可避免出現虎頭蛇尾、一事無成的下場。

雖然每個人每天都有２４小時，一年有３６５天，但彼此的生活方式、人生態度卻有所不同，有

些人每天都過得很充實，總是感到每天的時間不夠用，有些人卻徬徨度日、百無聊賴的心態地活

著而感到枯燥及沒趣，皆因每個人所經驗累積的速度，以至對人和事物的態度也不一樣，正因為

這些種種要素便造成了人們之間的差距。



今年以來，美股可謂損失慘重，足以讓不少投資者感到頭痛不已，對於目前的行情，我們到

底該如何應對？根據標普５００指數由１月份高位計已下跌兩成以上，市值蒸發約８﹒７萬億美

元；納斯達克指數的跌幅更慘烈，較去年收市點累計下跌了三成有多。而兩項指標在傳統上都已

符合陷入熊市的技術性標準了，加上最近美聯儲有意加大加息力度，無疑對股市構成利空。談到

熊市，最近跟一些初次投資美股的朋友閒聊時，發覺總有幾個會損手爛腳、大吐苦水，但他們都

有一個有趣的共同點：就是說，無論股市如何下跌，甚至已經步入熊市，他們的期望都是說：「

不用怕，遲早會收復失地」，甚至希望在熊市中尋找追平之前損失的機會。若現時你有這樣的心

態，也許你已經出現病態而不自知，被情感操控大於理性分析了。



在認知偏誤中，當人一個人生病了，吃藥便是治療病人的最好方法，但當一個國家經濟生病

了，看到國內通脹一直「高燒不退」，單以加息來治療發高燒的通脹症狀又是否最有效的「靈丹

妙藥」呢？一直以來，很多人都希望每一次服藥都能夠「藥到病除」；久而久之，便把藥物當成

了仙丹，以為吃了藥就能「起死回生」。近年，有研究指出，不單是人類治病濫用抗生素，用於

牲畜的抗生素也比比皆是。如今，一個個「超級細菌」的誕生，正是濫用和錯用抗生素導致的抗

生素耐藥性而催生出來的。過去，各國政府瘋狂印鈔票救市，不少專家已作出警告可能會產生一

種「超級通膨」的惡菌。回看在各國、尤其是美國近乎無限量ＱＥ寬鬆之下，資產泡沫已達至瘋

狂，甚至令人有幻覺的症狀，很多人在股市中尋寶都以為自已是股神，光是股市大漲而經濟基本

面卻未能跟上便可見一斑。目前，「通貨膨脹」已經不是一個預期問題，而是非常嚴峻的現實挑

戰，亦是全球央行需要認真對付的「超級惡菌」。



老實講，盡管目前美國通脹創４０年新高，對於很多人來說都可能沒什麼感覺，但若以當地

購買一包檸檬茶來作比較，在香港普遍的售價約為２﹒５元，但在美國則需要售７元以上，那你

應該能感覺到「通脹如猛虎」的情況了！作為美國首席大內「禦醫」的鮑威爾（Ｊｅｒｏｍｅ

Ｐｏｗｅｌｌ）來說，面對如此高的通脹率，是非戰之罪，還是難辭其咎，是與非他的表現自有

公論。但美聯儲作為美國的央行，其終極目標是維持經濟的長期穩定增長，當中兩大ＫＰＩ，就

是擴大就業，與抑制通脹。若以此準則來評核鮑威爾去年ＫＰＩ的表現時，你會給予他的評分值

多少呢？如今，鮑威爾已沒有退路可言，於上周在國會作證時承認誤判通脹，並做出了「無條件

」控制通脹的承諾。無疑，此舉確認了美聯儲於下次會議將再次加息０﹒７５厘的決定，藉以壓

低通脹。另外，根據６月釋出最新的點陣圖顯示，聯儲局決策者上調今年底聯邦基金利率預測至

３﹒４厘，比較３月時預測高１﹒５厘，明年底利率預測亦上調至３﹒８厘。可以說，預計不到

今年夏季末，聯邦基金利率將上調至２﹒５％－３﹒０％區間，而明年就會進一步拉升至

３﹒０％－３﹒５％這樣具有限制性的水平。目前而言，筆者對於上述的「治理良方」不敢恭維

，其實很多人都知道當前的通貨膨脹源於供應鏈限制（例如持續的晶片短缺和物流瓶頸等），但

看到時下環球央行一眾「太醫」均莫不思熟，只懂以加息應對通脹，大家似乎都沒有想過要從根

源上解決需求和供應端的問題。常言道：「心痛還得心藥醫，解鈴還須繫鈴人」，來化解這場高

通脹的風波呢！



在經濟理論和歷史經驗中均表明，通過快速加息的行？應對急劇上升的通脹壓力，經濟衰退

是大概率的事件。回看在１９８３年３月至次年８月與１９９４年２月至次年２月的兩次緊縮未

造成美國經濟的衰退，多數情況則是美聯儲緊縮過後，美國經濟均出現了衰退，甚至是金融危機

、經濟危機等等。如今，在美國金融條件收緊的情況下，美股、美債下跌較多，美國整體融資增

速也在明顯放緩。同時，貨幣政策是有滯後性的，約９個月至１８個月不等，才會發揮加息後的

藥效。此外，息口上升似乎已開始影響就業市場，引述《彭博》的消息指出，由於按揭息率抽升

令美國樓市略有降溫跡象，聞說摩根大通裁減數百名按揭部門員工，另外有數百人則調往其他業

務。怪不得，近期市場正在熱炒「美國衰退」，甚至為「美國衰退」做足準備工夫，這個從２年

期與１０年期公債利差再度收窄，一度低於６個基點，瀕臨「殖利率曲線倒掛」（即短債利率高

於長債），而５年期公債孳息率高於１０年期的倒掛現象亦早已出現，反映投資者對經濟前景感

到擔憂。即使如此，看到其邊際走弱也不代表立刻會步入衰退，美國的經濟擴張實際仍在繼續。



再過多幾天，便是香港回歸祖國２５周年的大日子。在這個重要時刻，筆者在此祝願祖國繁

榮昌盛，同時也祝願香港砥礪奮進２５載，攜手再上新征程！



＊本周策略＊



澳元：早前建議候低於０﹒６９３０水平買入澳元兌美元已成交，目標０﹒７１５０，止蝕

０﹒６８００。

英鎊：本周建議候高於１﹒２４００水平沽出英鎊兌美元，目標１﹒２２００，止蝕

１﹒２５２０。《招商永隆銀行環球金融市場部總經理 蕭啟洪》



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