《缸邊隨筆－石鏡泉》回歸看金融，洞察新篇章

《缸邊隨筆》由今天起，本欄一連數天，會寫些較宏觀的議題，供大家參考。今天此文是來

自陳鳳翔博士，一位資深金融界人士。



回歸五十年不變，中期檢討以解說來表示：



＊一、環球局勢衝擊＊



小城香港，難免受國際政經影響，回歸後有三件大事：



１。回歸當年，亞洲金融風暴



美國對冲基金狙擊東南亞，再轉攻香港，股匯恐慌，樓市資產價格崩盤。在中央支持下，擊

退「金融大鱷」，相關風險防範也加強。



２。十年之後，環球金融海嘯



美國衍生金融的泡沫爆破，海嘯襲全球，投資受傷，銀行及客戶皆重創。在美國要求下，全

面改革業務，但量化救市再生困擾。



３。再續十年，美國對華冷戰



美國貿赤及財赤泥濘深陷，收支齊惡化，民生積怨，解決措施哪有良方。在政客主導下，將

矛盾轉國外，中港成為被攻擊目標。



這一節「環球局勢衝擊」反映了危與機並存，溫室的花朵不可能長成高壯的木棉樹。



＊二、國家繁榮崛起＊



香港是中國領土，國家政策對香港影響深遠，概括為三方面：



１。毛澤東（站起來）時期金融業崛起



中國刪除香港在聯合國殖民地名單，去掉獨立風險。香港亦在這個７０年代由輕工業邁向服

務業，尤其金融服務業。



２。鄧小平（富起來）時期金融業成長



中國設立摸著石頭過河的深圳特區，互動香港變化。國際商家與境內先鋒匯聚圳港，「投融

資」成為點石成金行業。



３。習近平（強起來）時期金融業創變



中國以新時代思想的強國道路發展，豐富了香港角色。十八大後的「一帶一路」和大灣區推

動現代服務業，含金融類。



「國家繁榮崛起」對香港金融是重要支柱，沒有合適環境保護可逐漸失去價值連城的沉香樹

。



＊三、回歸業務萌芽＊



回歸遇上人禍（金融大鱷）天災（沙士），中央挺力解困有三大類別：



１﹒ 人民幣離岸中心



２００３年的沙士肺炎帶來經濟恐慌，中央為港簽訂ＣＥＰＡ協議，開展二十年的人民幣業

務，持續增添新元素至今未停。



２﹒ 一帶一路融資平台



２０１５年「一帶一路」倡議，「設施聯通」或「貿易暢通」皆涉及資金融通，香港金融中

心成為重要節點和首選平台。



３﹒ 綠色金融創科中心



十二五提出「創新驅動」，據此香港發展金融科技；「灣區綱要」打造綠色城市群，再賦予

可持續角色。



「回歸業務萌芽」起了栽種生命的意義，接連生長可繁殖出茂盛的樹群。



＊四、展望金融局勢＊



世界依然你中有我，我中有你。金融業長遠局勢可注意的三方面：



１﹒ 西方經濟衰退



發達國風雨飄搖，忙於軍備和干預他國，但卻忽視民生。（對冲基金）指出美國經濟衰竭，

缺靈丹妙藥。



２﹒ 東方興起抬頭



這邊廂，中國ＧＤＰ總量快超越美國（英智庫ＣＥＢＲ，２０２１－１２）；發展中國家勢

頭好，尤其鄰國東南亞（ＲＥＣＰ協議已生效）。



３﹒ 世界氣候共治



無疆界的氣候惡化逼近，數十年內行業一一蛻變。「只有綠色血型的企業才可得到支援，金

融業血庫將統領變革。」



「展望金融局勢」洞察前景，既困難亦精采，有望開展另片天。



＊五、總結＊



自英國以不道德方式取得香港後，銀行最早出現，外資主導。經歷了世界大戰，回歸洗禮，

發展至今，西方政府的強橫只會讓中港更堅韌。港金融以袓國為核心，融入國家發展大局，打造

綠色創新可持續的金融中心，寫下歷史新篇。



借兩年前為「香港金融業志同會」的一首詩作為本文的結語：



宇宙銀河星細數，滄桑漁火夜爭持。



中華月色呈光彩，正道千帆並舉時。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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