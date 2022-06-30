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即市新聞

30/06/2022 11:18

《窩輪豪情－梁業豪》港股短中期形勢尚屬向好

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為地產建築業、
必需性消費業與非必需性消費業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為信和置業（０００８３）、友邦保險（０１２９９）與九龍倉（００００４），可用作
買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參
考的股票，則宜首選商湯（０００２０）、中信銀行（００９９８）與中國神華（０１０８８）

　　７月份恒指期貨與國指期貨的大戶加權平均開倉水平分別為２１９２３和７６１４，較６月
份的２０３３５和６９０５為高，代表好友大戶繼續看好後市。然而，若本周末前後他們不能守
穩於２１９２３和７６１４之上，港股大市先跌回較低水平整固，然後才升的機會將較大。今早
（３０日）淡友率先發動攻勢，恒指曾被推低至２１９１３。日線圖上升裂口２１７６３－
２１９７７仍未被完全補回，「一浪高於一浪」的局勢仍在發展中，港股短中期向好的形勢不變
。至於短期好淡分水嶺，則仍看４月４日高位２２５２４。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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