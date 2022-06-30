《午市前瞻》半年結前美國擴大制裁，專家籲留意美股業績期波動

《經濟通通訊社３０日專訊》恒生指數半日收報２２００２，升５點或０﹒０３％，主板成

交６９２﹒５３億元。恒生中國企業指數報７７１０，升１６點或０﹒２１％。恒生科技指數報

４９３１，跌６點或０﹒１２％。

恒指三大成交股份依次為騰訊控股（００７００）、阿里巴巴－ＳＷ（０９９８８）及美團

（０３６９０）；騰訊控股收報３５９元，跌６元或１﹒６４％，成交４６﹒６５億元；阿里巴

巴－ＳＷ收報１１２﹒８元，跌１﹒７元或１﹒４８％，成交１９﹒６１億元；美團收報

２００﹒２元，跌２﹒６元或１﹒２８％，成交１４﹒８５億元。國指三大成交股份依次為騰訊

控股、阿里巴巴－ＳＷ及美團。科指三大成交股份依次為騰訊控股、商湯（０００２０）及阿里

巴巴－ＳＷ；商湯收報３﹒２８元，跌２﹒６元或４４﹒２２％，成交３７﹒８６億元。



＊溫鋼城：商湯業務良好惟制裁因素限制股價＊



香港踏入回歸紀念日前夕及半年結之際，美國商務部將５間中國企業納入貿易制裁黑名單，

批評相關公司協助俄羅斯軍工企業。中國駐美大使館回應指，中方沒有向俄羅斯或烏克蘭提供軍

事援助，並稱將採取「必要措施」來保護中國公司的權益。５間公司之中並無商湯

（０００２０）旗下公司，惟商湯上午最多遭「腰斬」急插超過五成，公司馬上接連公布利好消

息也無力抵禦沽壓。此外，商湯禁售期今日結束，雖然公司部分管理層表示願意自動延長禁售期

，惟股價在中午收市前仍跌逾四成。

ｉＦＡＳＴ Ｇｌｏｂａｌ Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，商湯

一向都因為人面識別業務而遭美國政府針對，故即使商湯未有中招也令市場憂慮其前景。他指，

今早商湯走勢大有斬倉感覺，雖然他本人看好商湯業務，但受制裁風險因素困擾，建議今日未能

企穩４﹒５元便宜離場。若非常看好商湯業務，現時亦可先繼續持貨，但預期股價之後難以大升

而且會反覆震盪。



＊美企業績難樂觀或累港股試２０５００＊



大市突破百天線後回調整固，目前仍守住百天線大關，但溫鋼城反而看淡７月港股表現。他

提到港股於７月將有數座大山需要跨過，其最大風險為美股中期業績期。上半年美匯指數居高不

下，在美元強勢下，美國企業的盈利有機會大為收窄，盈利收入指引亦大有機會下調，同時美國

不斷加息亦令企業開支增加，可以預期美股將會出現波動，港股在外圍波動下亦難獨善其身。

溫鋼城預期７月風高浪急，港股或要回調至２０５００水平整固，隨後才會反覆造好，挑戰

２５０００，故建議港股暫時不宜高追，待大市回調至２０５００水平左右再買入更為適合。

（ｈｃ）

