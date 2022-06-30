《投資原理－陳榮達》及早部署內地消費板塊

《投資原理》能源及糧食價格持續高企令全球通脹居高不下，令歐美消費者信心進一步惡化

，零售銷售開始出現走弱跡象。然而，無論是股票市場或經濟狀況於５，６月都出現「東升西降

」的現象，其中中國市場表現正正能體現該現象。隨著京滬兩地疫情緩和，中央接連出台多項穩

增長措施，市場預期國內消費將會率先復甦，滬深３００消費龍頭指數自五月以來累升近１３％

，跑贏中國股市主要指數。鑑於國內通脹率穩定，意味有更多手段去刺激經濟及消費，消費板塊

有望繼續成為資金青睞對象。

國內每日新冠確診個案於５月份開始下滑，中國政府同時宣布，逐步解除防疫限制措施，並

制定一籃子措施去穩定經濟，重新提振投資者情緒，帶動Ａ股市場自５月以來表現勢如破竹，滬

深３００指數近兩個月累升１０％，恒生指數則累漲４﹒３％；截至本周二（２８日）止兩個月

，美股三大指數則全線下挫，跌幅介乎６﹒２至９﹒３％，中港股市明顯領漲。



＊中證白酒指數近兩個月漲逾一成四＊



現時中港股市的估值處於相對吸引的水平，滬深３００市盈率（ＰＥ）僅１３倍，恒指亦只

有１０﹒２倍，遠低於標指的１９﹒５倍。鑑於中國正積極實施與西方國家背道而馳的寬鬆政策

，在此優勢下，中國股票市場有望成為環球資金的避風港。國內經濟持續復甦的背景下，消費作

為最重要的經濟增長引擎之一，相關行業無疑值得成為可留意的投資對象，尤其是白酒及家電行

業。

事實上，每年第三季都是白酒的消費旺季，除了因為踏入暑假，不少宴會如謝師宴及狀元宴

都會集中在７至８月，更適逢社交距離措施大舉放寬，預期有助提振白酒銷售。傳統上，中秋是

華人的送禮佳節，而白酒更是國內消費者送禮之中的產品，因此，該段時間成為了白酒的銷售旺

季。同時，中國政府出台不少刺激消費的政策，例如補貼、消費券及減稅等，白酒板塊持續獲資

金追捧，中證白酒指數近兩個月以來累升逾１４％。



＊內地樓市回暖，有助拉動家電銷售＊



房地產為中央重點挽救的行業，多個地方政府先後發布多項支持合理購房需求的政策，近期

更宣布在棚戶區改造中推出「房票安置」，推動房地產市場去庫存。隨著內地樓市開始吹暖風，

據貝殼研究院數據顯示，自５月份以來，重點監測的國內５０個城市二手房第二季成交量按季增

長約１５％，反映樓市正逐步走出谷底。

樓市呈復甦跡象，對拉動家電消費有莫大幫助，Ａ股家電板塊持續獲資金追捧，近兩個月累

升逾１６％。政策方面，工信部於今月中發布《關於推動輕工業高質量發展的指導意見》，推動

輕工業綠色低碳轉型，並要引導綠色產品消費，促進節能空調、雪櫃、熱水器等綠色節能輕工業

消費。工信部又指，隨著房地產寬鬆政策進入實質性階段，家電內銷有望受惠，要把握下半年家

電需求端復甦。值得留意的是，農村地區加快布局５Ｇ、人工智能及物聯網，農村居民人均可支

配收入逐年增加，在政策推動下，農村家電消費有望持續提升，內地家電行業具有看好空間。

《惠理基金董事總經理香港零售業務主管 陳榮達》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

