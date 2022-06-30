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30/06/2022 08:47

【大國博弈】美再制裁２５個中國實體涉支持俄羅斯伊朗及中國軍方

　　《經濟通通訊社３０日專訊》美國商務部工業與安全局周二公布名單，將２５個位於中國內
地和香港的實體加入管制出口的實體清單。
　　公報指出，對俄羅斯軍方及╱或軍工基地提供支持，在２月２４日俄軍開始入侵烏克蘭前已
向美方關切的俄羅斯實體供應物資，之後繼續向被點名和制裁的俄單位供貨共有６家公司，其中
５家為中國企業，分別為蘇州柯奈柯特電子、金派科技（香港）、Ｓｉｎｎｏ　
Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｃｏ　Ｌｔｄ（又名Ｘｉｎｎｕｏ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　
Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）、維科電子以及香港世捷達物流。
　　此外，包括Ａｔ　Ｏｎｅ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ（香港）等１２個實體被指欺騙手段向
或企圖向伊朗提供美國原產電子產品，最終為伊朗軍方提供支持。
　　另有８個實體被指獲取或試圖獲取美國原產電子產品以支持中國軍方應用，包括北京海蘭信
數據科技（深：３０００６５）旗下的三間子公司等。
　　對於美國政府將５間中國企業列入貿易黑名單，指他們涉嫌支持俄羅斯軍事和國防工業，此
前，中國外交部發言人趙立堅表示，反對美國單邊制裁和長臂管轄，已向美方提出嚴正交涉。趙
立堅指稱，美方依據國內法對中方企業進行單邊制裁毫無根據，敦促美方立即撤銷有關制裁措施
，中方將堅決維護企業合法權益。（ｃａ）

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