【企業盈喜】百富環球（３２７）料中期純利按年增長不少於３０％

《經濟通通訊社３０日專訊》百富環球（００３２７）預期，截至今年６月３０日止中期，

純利按年增長不少於３０％，去年同期純利為５﹒１９億元。

該集團指，純利的預期增長主要源於上半年度錄得強勁收入增長，此乃由於安卓智能支付終

端的市場需求及銷量急劇增長所帶動，尤其是在歐洲、中東及非洲地區。（ｈｙ）

