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30/06/2022 08:35

【大行炒Ｄ乜】摩通調低多隻內銀目標，交行由增加比重降至中性

　　《經濟通通訊社２９日專訊》表列大行最新評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　交行　　　　　摩通　　　　６﹒４０→５﹒９０　　　增加比重→中性　　　５﹒４０　
（０３３２８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　建行　　　　　摩通　　　　７﹒８０→７﹒２０　　　維持增加比重　　　　５﹒２２　
（００９３９）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國銀行　　　　摩通　　　　３﹒８５→３﹒７０　　　維持增加比重　　　　３﹒１３　
（０３９８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中信銀行　　　　摩通　　　　４﹒２５→３﹒９０　　　　維持中性　　　　　３﹒５０　
（００９９８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　農行　　　　　摩通　　　　３﹒２５→３﹒１５　　　　維持中性　　　　　２﹒９６　
（０１２８８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　工行　　　　　摩通　　　　５﹒４０→５﹒３０　　　　維持中性　　　　　４﹒６７　
（０１３９８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　港交所　　　　星展　　　　　３６１﹒００　　　　　　持有→買入　　　３８４﹒６０
（００３８８）　　　　　　　　　→４４９﹒００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　招商證券　　　　３４０﹒００　　　　　　維持中性　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　→３７５﹒４０　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中金公司　　　招商證券　　２１﹒３０→１９﹒３０　　　中性→買入　　　１６﹒７０　
（０３９０８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　蔚來　　　　　麥格理　　　維持２１５﹒００　　　　維持跑贏大市　　　１６５﹒５０
（０９８６６）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　丘鈦　　　　　麥格理　　　８﹒２９→４﹒２３　　跑贏大市→跑輸大市　　５﹒８１　
（０１４７８）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　華能國電　　　　大摩　　　　２﹒６４→３﹒４０　　降低比重→持平比重　　３﹒８５　
（００９０２）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　越地　　　　交銀國際　　　　首予１０﹒９８　　　　　首予買入　　　　　９﹒８８　
（００１２３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　綠城　　　　建銀國際　　　　首予１８﹒００　　　　首予跑贏大市　　　１５﹒７４　
（０３９００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　中國旺旺　　　　花旗　　　　９﹒２１→９﹒０３　　　　維持買入　　　　　６﹒８９　
（００１５１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　中金　　　　７﹒３０→８﹒３０　　　維持跑贏大市　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　表列較早前部分大行評級及目標價：
　
　股份╱編號　　大行╱券商　　　　　目標價變動　　　　　　評級變動　　　　前收市價　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　（元）　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　中國旺旺　　　　大和　　　　　　維持８﹒６０　　　　　　維持買入　　　　６﹒８９　
（００１５１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　大摩　　　　　７﹒００→７﹒４０　　　　維持持平　　　　　　　　　
　　　　　　　　　麥格里　　　　７﹒００→６﹒６０　　　中性→跑輸大市　　　　　　　
　　　　　　　　　摩通　　　　　６﹒７０→６﹒２０　　　　中性→減持　　　　　　　　
　　　　　　　　中銀國際　　　　　維持６﹒１０　　　　　　維持賣出　　　　　　　　　
　　攜程　　　　　大和　　　１９５﹒００→２１４﹒００　　維持持有　　　２２０﹒００
（０９９６１）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　騰訊　　　　　野村　　　　　維持４５５﹒００　　　　　維持買入　　　３６５﹒００
（００７００）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　國泰君安　　　　維持４５０﹒１９　　　　　維持增持　　　　　　　　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　（ｅｒ）

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