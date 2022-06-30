【大行炒Ｄ乜】摩通調低多隻內銀目標，交行由增加比重降至中性

《經濟通通訊社２９日專訊》表列大行最新評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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交行 摩通 ６﹒４０→５﹒９０ 增加比重→中性 ５﹒４０

（０３３２８）

建行 摩通 ７﹒８０→７﹒２０ 維持增加比重 ５﹒２２

（００９３９）

中國銀行 摩通 ３﹒８５→３﹒７０ 維持增加比重 ３﹒１３

（０３９８８）

中信銀行 摩通 ４﹒２５→３﹒９０ 維持中性 ３﹒５０

（００９９８）

農行 摩通 ３﹒２５→３﹒１５ 維持中性 ２﹒９６

（０１２８８）

工行 摩通 ５﹒４０→５﹒３０ 維持中性 ４﹒６７

（０１３９８）

港交所 星展 ３６１﹒００ 持有→買入 ３８４﹒６０

（００３８８） →４４９﹒００

招商證券 ３４０﹒００ 維持中性

→３７５﹒４０

中金公司 招商證券 ２１﹒３０→１９﹒３０ 中性→買入 １６﹒７０

（０３９０８）

蔚來 麥格理 維持２１５﹒００ 維持跑贏大市 １６５﹒５０

（０９８６６）

丘鈦 麥格理 ８﹒２９→４﹒２３ 跑贏大市→跑輸大市 ５﹒８１

（０１４７８）

華能國電 大摩 ２﹒６４→３﹒４０ 降低比重→持平比重 ３﹒８５

（００９０２）

越地 交銀國際 首予１０﹒９８ 首予買入 ９﹒８８

（００１２３）

綠城 建銀國際 首予１８﹒００ 首予跑贏大市 １５﹒７４

（０３９００）

中國旺旺 花旗 ９﹒２１→９﹒０３ 維持買入 ６﹒８９

（００１５１）

中金 ７﹒３０→８﹒３０ 維持跑贏大市

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表列較早前部分大行評級及目標價：



股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價

（元） （元）

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中國旺旺 大和 維持８﹒６０ 維持買入 ６﹒８９

（００１５１）

大摩 ７﹒００→７﹒４０ 維持持平

麥格里 ７﹒００→６﹒６０ 中性→跑輸大市

摩通 ６﹒７０→６﹒２０ 中性→減持

中銀國際 維持６﹒１０ 維持賣出

攜程 大和 １９５﹒００→２１４﹒００ 維持持有 ２２０﹒００

（０９９６１）

騰訊 野村 維持４５５﹒００ 維持買入 ３６５﹒００

（００７００）

國泰君安 維持４５０﹒１９ 維持增持

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（ｅｒ）

