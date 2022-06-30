【大行炒Ｄ乜】摩通調低多隻內銀目標，交行由增加比重降至中性

《經濟通通訊社２９日專訊》表列大行最新評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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交行 摩通 ６﹒４０→５﹒９０ 增加比重→中性 ５﹒４０
（０３３２８）
建行 摩通 ７﹒８０→７﹒２０ 維持增加比重 ５﹒２２
（００９３９）
中國銀行 摩通 ３﹒８５→３﹒７０ 維持增加比重 ３﹒１３
（０３９８８）
中信銀行 摩通 ４﹒２５→３﹒９０ 維持中性 ３﹒５０
（００９９８）
農行 摩通 ３﹒２５→３﹒１５ 維持中性 ２﹒９６
（０１２８８）
工行 摩通 ５﹒４０→５﹒３０ 維持中性 ４﹒６７
（０１３９８）
港交所 星展 ３６１﹒００ 持有→買入 ３８４﹒６０
（００３８８） →４４９﹒００
招商證券 ３４０﹒００ 維持中性
→３７５﹒４０
中金公司 招商證券 ２１﹒３０→１９﹒３０ 中性→買入 １６﹒７０
（０３９０８）
蔚來 麥格理 維持２１５﹒００ 維持跑贏大市 １６５﹒５０
（０９８６６）
丘鈦 麥格理 ８﹒２９→４﹒２３ 跑贏大市→跑輸大市 ５﹒８１
（０１４７８）
華能國電 大摩 ２﹒６４→３﹒４０ 降低比重→持平比重 ３﹒８５
（００９０２）
越地 交銀國際 首予１０﹒９８ 首予買入 ９﹒８８
（００１２３）
綠城 建銀國際 首予１８﹒００ 首予跑贏大市 １５﹒７４
（０３９００）
中國旺旺 花旗 ９﹒２１→９﹒０３ 維持買入 ６﹒８９
（００１５１）
中金 ７﹒３０→８﹒３０ 維持跑贏大市
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表列較早前部分大行評級及目標價：
股份╱編號 大行╱券商 目標價變動 評級變動 前收市價
（元） （元）
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中國旺旺 大和 維持８﹒６０ 維持買入 ６﹒８９
（００１５１）
大摩 ７﹒００→７﹒４０ 維持持平
麥格里 ７﹒００→６﹒６０ 中性→跑輸大市
摩通 ６﹒７０→６﹒２０ 中性→減持
中銀國際 維持６﹒１０ 維持賣出
攜程 大和 １９５﹒００→２１４﹒００ 維持持有 ２２０﹒００
（０９９６１）
騰訊 野村 維持４５５﹒００ 維持買入 ３６５﹒００
（００７００）
國泰君安 維持４５０﹒１９ 維持增持
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（ｅｒ）
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