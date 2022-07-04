【債券通】余偉文：將為北向通投資者提供多元化風險管理工具

《經濟通通訊社４日專訊》香港金管局總裁余偉文在債券通周年論壇上表示，國際投資者對

風險管理工具的需求慢慢增加，下階段工作重點將是為北向通投資者提供多元化的風險風險管理

工具，提升香港風險管理中心的功能。



＊５月債券通北向成交達６７５０億人幣＊



余偉文指出，今年５月債券通北向通總成交為６７５０億元人民幣，佔國際投資者在內地銀

行間債券市場的成交量六成以上；在北向通堅實基礎上，南向通也於去年正式啟動。他指出，北

向通的成功也並非一蹴，開通第一個月交投只有３１０億人幣。兩地以市場為本，不斷的優化交

易結算資金兌換等配套環節，提升北向通的運作效率，而且降低交易的成本，今天的成績離不開

兩地市場參與者、基礎設施機構和監管部門的共同努力。

余偉文稱，兩地監管部門將繼續優化交易結算安排，如債務工具中央結算系統（ＣＭＵ）將

與內地中央證券託管機構實現自動化對接；同時，金管局也將提升香港債券市場，尤其是點心債

市場的深度和廣度，以滿足內地投資者多元化配置境外債券的需求，也吸引更多境內外機構在香

港發行債券，並發展ＣＭＵ成為亞洲主要的國際中央證券托管平台。



＊互換通可鞏固本港作為全球離岸人幣業務樞紐地位＊



余偉文認為，「互換通」推出非常及時，是推動兩地深化金融合作一個重要的舉措，也讓國

際投資者可更便利管理債券投資相關的利率風險，有利提高國際投資者對於內地債券市場的參與

度。他又指，人民銀行與金管局簽署常備互換協議，將能為本港人民幣產品進一步發展打下非常

穩健基礎，鞏固香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位。（ａｃ）





