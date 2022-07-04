中國三大航企拋超大訂單，斥２４９３億人幣購２９２架空中巴士

《經濟通通訊社４日專訊》中國三大航空集團中國國航（００７５３）

（滬：６０１１１１）、南方航空（０１０５５）（滬：：６０００２９）、東方航空

（００６７０）（滬：６００１１５）分別發出公告稱，已與歐洲空中巴士公司簽訂購買協議，

合共訂購總數２９２架Ａ３２０ＮＥＯ系列單通道飛機，總價２４９３億元（人民幣．下同）。

若加上中國東航５月份披露的２８９億元飛機訂單，今年以來三大航訂購飛機總金額約為

２７８０億元。這是疫情爆約三年以來，中國航空業的首筆大額飛機訂單，市場認為這顯示隨著

國際國內航班加速恢復，中國民航業正在加快布局「起飛」。

中國東航將以１２７﹒９６億美元（２０２０年１月目錄價格，約合８５７﹒７８億元人民

幣）購買１００架空客公司的Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機。

中國國航購６４架空客Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機，控股子公司深圳航空購買３２架空客

Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機，合計９６架飛機的基本價格合計約為１２２﹒１３億美元（２０２０

年１月價格），約合８１８﹒９４億元人民幣。

南方航空本次購買飛機數量也是９６架，交易價格為１２２﹒４８億美元，約合

８１８﹒９４億元人民幣。根據南方航空的補充披露，Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機的公開市場報價

（根據空客公司２０２０年１月的目錄價格）為每架約１﹒０５億美元至１﹒３６億美元。另外

，南航將租賃１９架Ａ３２０ＮＥＯ系列飛機。



＊空巴推優惠價格予三大航＊



據《上海證券報》引述消息報道，３家航空公司均獲得了來自空巴的價格優惠。以國航為例

，空巴以貸項備忘錄的形式給予國航及深圳航空較大的價格優惠，國航表示，該貸項備忘錄是協

議各方經公平磋商後確定的，公司及深圳航空可使用貸項備忘錄支付空客飛機的最後繳付款項，

或者購買空巴產品及服務。因此，本次交易的實際對價低於前述飛機基本價格。

南航在公告中表示，當前是飛機引進談判的有利窗口期，公司利用當前時機有利於爭取更佳

購機條件。

３家公司明確表示，本次交易的協議是根據行業慣例協商訂立的，價格優惠公平合理，與以

往購買空巴飛機所獲得價格優惠相當，交易所獲價格優惠對經營成本沒有重大影響。



＊單通道飛機空巴主導中國市場＊



中國一向是歐洲空巴和美國波音的重要市場，兩家公司都在努力擴大在華業務。而波音歷來

將南航視為其在中國的最大客戶。但南航今年５月以交付存在不確定性為由，從近期機隊計劃中

取消了同屬單通道的１００多架波音７３７ Ｍａｘ客機。自從Ｍａｘ停飛以來，空巴在爭奪客

機訂單和市場份額方面已遙遙領先波音。

《華夏時報》報道，按照空巴和航空數據分析機構Ｃｉｒｉｕｍ發布的數據顯示，截至５月

，在中國航司運營的單通道幹線客機中，空巴共有１７７１架，佔該級別市場５５％。



＊民航業將復甦，７月開始增加國際航班＊



此次三大航的訂單，是繼２０１９年中國航空器材集團公司在法國與空巴簽訂涉及３００架

飛機採購協議以來，中國再一次大手筆採購噴氣式商用客機。這也是近三年來中國民航業首次宣

布如此大規模的客機訂單，亦是空巴贏得的其史上最大規模的訂單之一。

內地入境隔離將調整為「７＋３」，國航、南航、東航以及海航等航空公司近期紛紛增加了

國際航班的數量。東航自２０２２年７月１日０時至２０２２年７月３１日２４時，東航、上航

每周可執行的國際航線達到２２條，目的地國家包括美國、加拿大、荷蘭、法國、韓國、日本、

新加坡等。國航和南航方面也將自７月起恢復多條國際航線，涉及歐洲、亞洲多個城市。

國內客運航班方面，隨著暑期的臨近，學生流、探親流、外出遊客持續增多，日均航班數量

穩步增長。來自民航局的數據顯示，最近一周（６月２０日至２６日）日均航班量達到９８６０

班，恢復至２０１９年的６０﹒１％；日均旅客運輸量達８０﹒４萬人次，恢復至２０１９年的

４６﹒３％。特別是６月２４日至２６日，民航單日航班量連續３日突破１萬班，總體恢復至疫

情前的６０％。（ｊｔ）

