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即市新聞

04/07/2022 09:45

【互換通】人行與香港金管局簽常備協議，擴大貨幣互換規模

　　《經濟通通訊社４日專訊》內地與香港資本市場互聯互通機制再擴大。經國務院批准，人民
銀行與香港金融管理局簽署常備互換協議，將雙方自２００９年起建立的貨幣互換安排升級為常
備互換安排，協議長期有效，互換規模擴大至８０００億元人民幣╱９４００億元港幣，以進一
步深化內地與香港金融合作，更好支持香港國際金融中心建設，推動香港離岸人民幣市場穩健發
展。
　　人民銀行表示，與香港金管局建立常備互換安排，並適當擴大互換資金規模，可以為香港市
場提供更加穩定、長期限的流動性支持，有利於穩定市場預期，增強市場內生發展動力，更好發
揮香港離岸人民幣業務樞紐的功能。

＊余偉文：金管局將優化人幣流動資金安排，適時公布＊

　　人民銀行與香港金管局公布優化貨幣互換協議，改為常備協議形式，毋須續期。金管局總裁
余偉文表示，優化與人民銀行的貨幣互換協議，以及金管局的人民幣流動資金安排，可確保香港
作為離岸市場有充裕的人民幣流動性，進一步鞏固香港發展離岸人民幣業務的獨特優勢及領先地

　　在這個基礎上，金管局將進一步優化人民幣流動資金安排，包括擴大規模及簡化操作，以支
持香港離岸人民幣市場的持續發展。具體內容將適時公布。（ｃａ）

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