【新冠疫苗】港府認可科索沃等三國疫苗接種，本周三起實施

《經濟通通訊社４日專訊》政府今日公布，將認可科索沃、馬達加斯加和坦桑尼亞發出的疫

苗接種紀錄，作為曾於海外地區逗留的抵港人士的認可疫苗紀錄。相關安排將由７月６日（星期

三）凌晨零時起實施。

同時，政府留意到歐盟新冠數碼通行證機制亦認可了巴林、厄瓜多爾和韓國發出的疫苗接種

紀錄。政府在此之前已與該等地區達成認可安排，因此持有由該三個地區相關主管當局發出疫苗

接種紀錄的乘客，可繼續按既定機制從海外地區登機來港。

政府對海外抵港人士入境實施嚴格防控措施，要求曾逗留任何海外地區的人士，必須已完成

疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港。認可疫苗接種紀錄包括由（１）香港發出的疫苗

接種紀錄、（２）由內地或澳門當局或其認可機構發出的疫苗接種紀錄或認證文件、（３）由經

世界衞生組織指明當地監管機構為嚴格監管機構的國家的相關主管當局或其認可機構發出的疫苗

接種紀錄或認證文件、（４）香港與當地政府達成認可安排而由當地相關主管當局或認可機構發

出的疫苗接種紀錄或認證文件，或（５）香港與某機構達成認可安排而由該機構發出的疫苗接種

紀錄。（ｃｌ）

