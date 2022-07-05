《日入而息》行會通過公務員加薪２﹒５％，中美通話憧憬美撤關稅

《今天重點》
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楊何蓓茵稱政府提出全體公務員今年劃一加薪２﹒５％；公務員總工會主席馮傳宗稱加薪２﹒５
％不能令人信服；總商會歡迎公務員加薪２﹒５％，稱加幅符合經濟實況；
李家超重申房屋問題非常重要，會成立兩個工作小組；在教師操守及培訓上已做大量工作；公務
員表現與政府效率掛勾，效率獲世界公認；行會首次召開，李家超感謝１６位非官守成員接受邀
請；狄志遠稱限制答問會提問方向會矮化立法會
市建局預計觀塘裕民坊重建項目不遲於２０３１年完成；市建局預計兩、三年後資金缺口達１５
０億，考慮融資
據報美國商務部上周審查藥明生物（０２２６９）子公司，爭取從未經核實名單除名；爭取從美
「未經核實名單」除名，藥明生物（０２２６９）無錫公司已完成檢查
６月財新服務業ＰＭＩ大升至５４﹒５，創十個月高
美方是否將取消對華加徵關稅，外交部表示沒進一步信息
劉鶴與耶倫通話，就產業鏈供應鏈穩定等議題交換意見
本港新增２０８５宗本地個案，輸入個案１８３宗；學校呈報３２１宗確診，涉２４３間學校
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《即日市況》
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恒指全日高收２２點報２１８５３，科指低收２２點報４８６１
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《深滬股市》
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滬指收跌０﹒０４％守三千四，中美通話憧憬美撤關稅
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《美元匯價》
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澳元２０天線０﹒６９５０料有較大阻力
歐元最新報１﹒０２９８╱０２，日圓最新報１３５﹒８２╱８４
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《公司資訊》
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電視廣播（００５１１）與紫荊文化集團簽訂戰略合作協定
恒大汽車（００７０８）恒馳５將於明日開啟預售
壽康集團（００５７５）擬明年次季末前提交Ｓｅｎｓｔｅｎｄ新藥申請
信佳國際（００９１２）料某些晶片短缺問題將改善，開始恢復部份訂單的生產
大華銀行（香港）發現偽冒網站，已向警方及金管局舉報
天譽置業（０００５９）境外債務交叉違約，已於百慕達提出清盤呈請
完美醫療（０１８３０）主席今再增持５００萬股，持股量增至７３﹒３３％
據報小米（０１８１０）開始在越南生產手機，將向東南亞地區出口
據報美國商務部上周審查藥明生物（０２２６９）子公司，爭取從未經核實名單除名
網易雲音樂（０９８９９）「空間音頻」即將上線，探索智能網聯汽車
羚邦（０２２３０）下半年公布收購計劃，目標業務維持雙位數增長
阿爾法企業（００９４８）下調向ＢＵＢＳ Ａｕｓｔｒａｌｉａ採購目標
中銀香港（０２３８８）成為香港國際碳市場委員會首批成員
港交所（００３８８）成立香港國際碳市場委員會，布局發展碳市場
中駿（０１９６６）上半年合同銷售６０﹒５億元人民幣，按年跌５１％
招商房託（０１５０３）以提升新購京物業出租率至８成為目標
匯豐推出新一批美元綠色零售存款證
合生創展（００７５４）上半年合約銷售金額跌２２﹒７％至１９７﹒１５億元
富途邀請謝霆鋒作為首位品牌代言人
星展香港委任吳淑燕為大中華區私人銀行業務部主管
爭取從美「未經核實名單」除名，藥明生物（０２２６９）無錫公司已完成檢查
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《國企紅籌》
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光控（００１６５）海外基礎設施基金二期獲亞投行承諾出資１億美元
廣汽（０２２３８）上半年累計銷量按年增１２％至１１５萬輛
航天控股（０００３１）旗下與航科后海訂整體租賃合同解除協議
中國財險（０２３２８）與人保投控簽房產租賃展期協議
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《神州民企》
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佳源國際（０２７６８）兩份清盤呈請被駁回
中燃氣（００３８４）與ＮｅｘｔＤｅｃａｄｅ簽訂液化天然氣廿年長協
旭輝控股（００８８４）上半年合同銷售金額按年跌５３﹒６％
大唐集團（０２１１７）上半年合約銷售按年跌５２﹒８％
祥生控股（０２５９９）半年合約銷售按年跌６９％至１５４億元人民幣
時代中國（０１２３３）上半年合同銷售額按年跌３９﹒５％
銀杏教育（０１８５１）與北京通才簽訂合作協議
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《中國要聞》
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ＩＷＧ與合資企業夥伴希慎將擴展其大灣區靈活工作網絡
中行研究院表示二季度ＧＤＰ料增１％，全年增３﹒２％
外媒表示中國擬設５０００億元基礎設施投資基金
本田中國６月汽車銷售逾１４萬輛，同比增近１﹒２倍
市監局打擊整治養老詐騙，立案查處違法案件６５０宗
上海數據交易所成交首筆數字人民幣支付交易
人行孫天琦稱力爭高風險金融機構降至２００家內
衛健委表示中國人均預期壽命提高到７７﹒９３歲
據報亞投行將設首個海外辦事處，或選址阿布扎比
６月財新服務業ＰＭＩ大升至５４﹒５，創十個月高
深交所信披考核放榜，３８家公司連續十年評優
發改委將採取儲備調節等措施，防範生豬價格過快上漲；豬價飛漲存非理性行為，發改委聯手大
連商交所打擊
人行３０億逆回購利率持平，淨回籠１０７０億元
上海科創板６月ＩＰＯ受理８３家公司，創年內單月新高
深圳第二批１６宗宅地掛牌，起拍總價約３５０億元人民幣
中山優化商品住房銷售，可降價不超過５％
二手房成交參考價取消，西安住建局表示可尊重賣方意願
華為「問界Ｍ７」汽車發布２小時訂單量破萬
河南４家爆雷村鎮銀行同日發公告更換董事長等高管
無錫恒隆廣場引入希爾頓格芮精選酒店品牌
網信辦表示數字中國建設峰會２３日至２４日福州舉辦
上海６月新設企業數量逾３﹒５萬家，與３月持平
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《寶島快訊》
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台股收升０﹒９３％，報１４３４９﹒２０點
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《其他消息》
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據報３５大狀直接收「６１２」款項，律師公會促解釋
羊村繪本案開審，５被告否認串謀發布煽動刊物罪
李家超重申房屋問題非常重要，會成立兩個工作小組；在教師操守及培訓上已做大量工作；公務
員表現與政府效率掛勾，效率獲世界公認；行會首次召開，李家超感謝１６位非官守成員接受邀
請
梁文廣冀縮減公屋輪候時間，盼新政府加強執行力
梁君彥稱李家超答問會範疇合議事規則，不覺矮化立會
楊何蓓茵稱政府提出全體公務員今年劃一加薪２﹒５％
狄志遠稱限制答問會提問方向會矮化立法會
陳茂波稱新政府將壓縮開發時間，明日大嶼成第三個核心商業區
交諮會明將聽取政府簡介隧道「擠塞徵費」建議及接收西隧安排
公務員總工會主席馮傳宗稱加薪２﹒５％不能令人信服
土地註冊處表示６月住宅買賣合約總值按年跌４４﹒２％
公務員學院院長郭蔭庶今履新，與公務員事務局商討持續加強培訓
范徐麗泰稱習近平講話如「指路明燈」，期望新政府逐步落實政綱
旅發局預留三千萬助業界推獎賞活動，優惠活動涉２０萬份獎賞
廉署起訴二人洗黑錢，涉充當「傀儡保險代理」處理佣金１２０萬元
深股通額度全日用５億元；滬股通額度全日用８億元，外資淨流出１３﹒５億元
仲量聯行表示新一屆政府需著眼增建過渡性房屋
經絡按揭料按揭利率正常化，年內Ｐ或加２５點子
亞太餐飲突結業拖欠逾百員工薪金，涉約５００萬元
工展會擬１２月舉行，國際教育展本周六開幕
廠商會表示商界或參考公務員加薪幅度，實際幅度要視乎行業
市建局預計觀塘裕民坊重建項目不遲於２０３１年完成；市建局預計兩、三年後資金缺口達１５
０億，考慮融資
港大料港第三季ＧＤＰ增１﹒５％，下調全年增長預測
１２港人案被告李子賢承認暴動與襲警，判監３年半
勞聯立法會議員表示公務員劃一加薪２﹒５％，偏離機制
總商會歡迎公務員加薪２﹒５％，稱加幅符合經濟實況
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《內房困局》
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佳兆業金融科技中心更名，中信系已接手深圳四項目
華夏幸福實現債務重組１１８６億元，未償債４６１億
易居研究院表示上半年百城土地成交金額同比降超五成
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《大國博弈》
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劉鶴與耶倫通話，就產業鏈供應鏈穩定等議題交換意見
美財政部表示耶倫對中國「不公平」經濟行為表關切
英國議員呼籲禁用，海康威視：業務運營尊重人權
ＴｉｋＴｏｋ傳放棄歐美擴大直播電商業務計劃
美方是否將取消對華加徵關稅，外交部表示沒進一步信息
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《新冠肺炎》
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本港新增２０８５宗本地個案，輸入個案１８３宗
學校呈報３２１宗確診，涉２４３間學校
內地縮短國際轉國內航線船舶停泊隔離時間至７日
全國昨日本土陽性３３５宗，上海再現高風險區
北京新增３例本土確診，社會面篩查１例
台灣新增３﹒６萬宗本土確診，蔡英文呼籲打第四針
澳門昨增８９宗陽性個案，累計９４１宗
勞福局局長冀院舍盡快提升第二劑接種率
盧寵茂稱７名１１歲以下童染疫亡，研為３歲以下打針
港府向葵青荃灣及離島區住戶派１９﹒９萬測試包
西安明起實施七天臨時性管控措施，公共場所暫停營業
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