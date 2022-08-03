【佩洛西訪台】大陸對台灣經濟制裁，暫停天然砂出口，禁食品進口

《經濟通通訊社３日專訊》台海局勢掀起的震盪蔓延至經濟領域。繼早前大陸海關總署禁止

一百多間台灣食品生產企業的產品進口後，大陸商務部今早公布，根據相關法律規定，決定暫停

天然砂對台灣地區出口。相關措施自２０２２年８月３日起實施。

另外，海關總署再公布，今年６月，從台灣地區輸大陸冰鮮白帶魚和凍竹莢魚包裝上檢出新

冠病毒核酸陽性。為防範風險，依據大陸相關法律法規和標準，茲決定自２０２２年８月３日起

暫停台灣地區柑橘類水果和冰鮮白帶魚、凍竹莢魚輸入大陸。

繼石斑魚、鳳梨、釋迦等農漁產品之後，大陸海關總署１日深夜突然禁止台灣１００多項

食品進口。海關總署表示這些商家違反相關規定，依照《中華人民共和國進口食品境外生產企業

註冊管理規定》，將限制這些未完成更新註冊的台灣產品進口。

大陸海關總署官網查詢頁面，產品類別「餅乾、糕點、麵包」項目中，台灣１０７家有在華

註冊編號廠商中有３５家狀態為「暫停進口」，佔比３２％，受影響的廠商包括泰山、味全、郭

元益、裕珍馨、乖乖等。

台灣的行政院農業委員會證實，被大陸列入暫停進口的品項多達６００多項，表示會根據大

陸要求，輔導企業更新註冊相關產品，以利兩岸貿易順暢，並研擬相關措施協助受影響的企業。

（ｅｗ╱ｃａ）

