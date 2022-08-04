【新冠肺炎】北京金准醫學實驗室被強制執行５０４萬元

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》天眼查Ａｐｐ顯示，近日，北京金准醫學檢
驗實驗室有限公司及法定代表人王學剛及另一自然人王某新增被執行人信息，執行標的５０４萬
餘元（人民幣．下同），執行法院為北京市海淀區人民法院。
北京金准醫學檢驗實驗室有限公司因違規對多管樣本進行３管混管檢測，導致對核酸檢測陽
性人員發現和管控不及時，於今年５月被吊銷執照並列入嚴重違法失信企業名單。
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