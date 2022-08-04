  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/08/2022 17:51

【長實業績】長實：銷售額已回復至疫情前水平，回購視乎情況進行

　　《經濟通通訊社４日專訊》長實集團（０１１１３）主席兼董事總經理李澤鉅於網上會議表
示，即使現時利率上行，房地產市場或會受壓，但本港的住宅物業需求仍然維持強勁，惟將繼續
由房屋政策及利率走向主導，不過整體對集團的影響不大。至於增加供應方面，他表示，集團會
量力而為，又指從來都沒有志在必得，又不評論長實入標恒大中心一事。
　　李澤鉅指出，目前集團的銷售額已回復至疫情前的水平，不過銷量就仍然低於疫情前水平
１０％，認為未來環球通脹將繼續是關注點。他續指，雖然目前宏觀經濟不明朗，加上出現地緣
政治等因素，仍然對集團的未來發展及資產的質素感到樂觀，又強調目前集團的現金狀況非常好

　　至於本港的寫字樓空置率高，李澤鉅就表示，對中環的寫字樓的租賃市場感到樂觀，認為其
他地區的租戶或會重新回到核心商業區租用寫字樓。他又指，長江集團中心二期料於明年落成，
於今年底開始招租，將增加租務收益，就市場對優質甲級商廈之需求充滿信心。
　　被問及有沒有進一步的回購計劃，李澤鉅指出，回購公司股份是其中一個資本管理的策略，
將可提升股東價值，將繼續根據市場情況進行。（ｃｗ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事04/08/2022
《神州經脈》解放軍繞台軍演惹全球關切　滬指轉漲仍未企上三千二
人氣文章市場動向04/08/2022
港大打造科技樞紐Tech Landmark 助力香港成為國際創科中心
人氣文章財經熱話04/08/2022
比亞迪7月銷售佳大行齊祝福股價逼$300　還有哪些車股值博？
人氣文章FOCUS04/08/2022
【FOCUS】高油價似偃旗 天然氣接力飆
人氣文章財經熱話04/08/2022
澳珠恢復免隔離通關惟濠賭股普跌　澳博大折讓供股急插逾一成
人氣文章財經熱話04/08/2022
《午市前瞻》專家指中美早就訪台有共識 炒作晶片消息不宜跟風
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金