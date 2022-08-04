【長實業績】長實：銷售額已回復至疫情前水平，回購視乎情況進行

《經濟通通訊社４日專訊》長實集團（０１１１３）主席兼董事總經理李澤鉅於網上會議表

示，即使現時利率上行，房地產市場或會受壓，但本港的住宅物業需求仍然維持強勁，惟將繼續

由房屋政策及利率走向主導，不過整體對集團的影響不大。至於增加供應方面，他表示，集團會

量力而為，又指從來都沒有志在必得，又不評論長實入標恒大中心一事。

李澤鉅指出，目前集團的銷售額已回復至疫情前的水平，不過銷量就仍然低於疫情前水平

１０％，認為未來環球通脹將繼續是關注點。他續指，雖然目前宏觀經濟不明朗，加上出現地緣

政治等因素，仍然對集團的未來發展及資產的質素感到樂觀，又強調目前集團的現金狀況非常好

。

至於本港的寫字樓空置率高，李澤鉅就表示，對中環的寫字樓的租賃市場感到樂觀，認為其

他地區的租戶或會重新回到核心商業區租用寫字樓。他又指，長江集團中心二期料於明年落成，

於今年底開始招租，將增加租務收益，就市場對優質甲級商廈之需求充滿信心。

被問及有沒有進一步的回購計劃，李澤鉅指出，回購公司股份是其中一個資本管理的策略，

將可提升股東價值，將繼續根據市場情況進行。（ｃｗ）

