【台海局勢】軍演成為台海局勢新常態？華春瑩：取決於美方怎麼做

《經濟通通訊社４日專訊》解放軍今午１２時正式開啟繞台軍演，原定計劃為三天，不過據

台灣方面透露，解放軍演習區域突然增加一個增至７個，最新一個位於台灣東部外海、花蓮港對

開海域；且演習結束時間也由原定的７日中午１２時延長至８日上午１０時。外界擔憂軍演會否

成為台海局勢的「新現狀、新常態」，外交部發言人華春瑩回應稱，會不會成為「新常態」，取

決於美方和台獨分裂勢力會怎麼做。他們一天不停止企圖分裂中國的行動，中國就一天也不會停

止堅決捍衛中國主權和領土完整，並展現這樣的決心、意志和能力。

華春瑩表示，一段時間以來，台獨分裂勢力和美國一些政客相互勾連。我們也看到美國在不

斷提升美台的實質關係水平，包括加大對台軍售，違背一個中國原則和對中國政府作出的承諾。

特別是佩洛西一意孤行，冒天下之大不韙去竄訪台灣，這是美台實質關係的嚴重的升級。我們不

能再允許美國以這種「切香腸」的方式步步緊逼中國的底線和紅線，因此對於這種嚴重挑釁、嚴

重危害中國主權和領土完整的行為，不得不採取堅決行動，以顯示我們捍衛國家主權和領土完整

的決心。（ｗｌ）

