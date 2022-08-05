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05/08/2022 17:58

【北水炒Ｄ乜】淨流入１５﹒９億人幣，買騰訊沽中海油

　　《經濟通通訊社５日專訊》今日恒指高開１０９點，報２０２８３點。最高升１０９點報
２０２８３點，最低跌７７點報２００９６點。恒指收報２０２０１點，升２７點或０﹒１４％

　　按額度計算，北水全日淨流入１５﹒９億元人民幣，減少２１﹒４％。北水淨買入最多的個
股依次是騰訊控股（００７００）、中國移動（００９４１）、時代電氣（０３８９８）；淨賣
出最多的依次是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、吉利汽車
（００１７５）。
　　主板成交８５１﹒７億元減少４﹒２％。其中港股通成交１８２﹒２億元，佔總成交
２１﹒４％。
　
＊騰訊傳擬增持法國遊戲公司ＵＢＩＳＯＦＴ股權＊
　
　　據《路透社》引述知情人士報道，騰訊提高其在法國視頻遊戲集團育碧（ＵＢＩＳＯＦＴ）
的持股。
騰訊在２０１８年購買了育碧５％的股份，目標是通過增持股份成為這家法國公司的單一最大股
東。
　　騰訊控股跌１﹒４１％報３０７﹒６元，北水淨買入５﹒９億元；中國移動升０﹒８９％報
５０﹒８５元，北水淨買入２﹒５億元；時代電氣升１２﹒２８％報３７﹒５元，北水淨買入
０﹒７億元。
　　中國海洋石油跌１﹒２５％報９﹒５１元，北水淨賣出３﹒３億元；藥明生物跌０﹒９４％
報７４﹒１５元，北水淨賣出１﹒７億元；吉利汽車跌２﹒０９％報１７﹒８４元，北水淨賣出
０﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　（００７００）　　　　　　５﹒９２
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　　２﹒４６
　　時代電氣　　（０３８９８）　　　　　　０﹒７３
　　華虹半導體　（０１３４７）　　　　　　０﹒１１
　　信達生物　　（０１８０１）　　　　　　０﹒０４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒３１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－１﹒６５
　　吉利汽車　　　（００１７５）　　　　　－０﹒４８
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　－０﹒３６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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