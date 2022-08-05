【新冠肺炎】澳門昨無新增病例，再多４３人解除隔離

《經濟通通訊社５日專訊》澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，昨（４）日澳門沒有

新增確診病例，自２０２０年以來累計７９１例確診；沒有新增出院，自２０２０年以來累計出

院７７７宗。

昨日新增無症狀感染者一例，屬輸入個案，自２０２０年以來累計無症狀感染者１３８５宗

；新增４３人解除隔離，自２０２０年以來累計解除隔離共１２０３宗。

新增死亡零例，累計死亡六例；累計陽性病例２１７６宗。（ｃｌ）

