【新冠肺炎】物流服務署長陳嘉信進行家居檢疫，因曾與初確者接觸

《經濟通通訊社５日專訊》政府物流服務署今日表示，政府物流服務署署長陳嘉信因曾與初

步確診２０１９冠狀病毒病人士接觸，正按衞生防護中心指引進行家居檢疫。陳嘉信有定期進行

新冠病毒快速抗原測試，今日亦曾進行新冠病毒快速抗原測試，結果均為陰性。（ｃｌ）

