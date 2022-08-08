【外圍經濟】聯儲局高層暗示９月加息７５基點，經濟界撐鷹派立場

《經濟通通訊社８日專訊》美國將於當地時間本周三（１０日）公布７月ＣＰＩ。聯儲局高

層官員暗示９月會再度加息７５個基點，多位知名經濟學家亦表態支持聯儲局繼續執行鷹派政策

。

聯儲局理事鮑曼（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ Ｂｏｗｍａｎ）日前表示：「在看到通脹實質穩步下

降前，應考慮類似上月的加息規模。」

美國前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｓｕｍｍｅｒｓ）擔憂聯儲局會過早結束加息周期

，導致美國面臨像１９７０年代般通脹長期存在。他指出，７月美國非農就業和薪酬數據顯示經

濟仍然過熱，通脹還沒受控制，聯儲局需要採取更多行動。薩默斯批評稱，不認為聯儲局現時有

頭緒處理通脹，警告美國要為滯脹做好準備。

諾貝爾經濟學獲得者克魯格曼（Ｐａｕｌ Ｋｒｕｇｍａｎ）亦認為，現在不是聯儲局改變

方向的時機。他說：「儘管我本人通常支持聯儲局鴿派，但仍沒有出現聯儲局向鴿派轉向的理據

。」

美國７月非農就業職位增加５２﹒８萬職位，遠超市場預期的２５萬，前值３９﹒８萬，是

今年２月以來新高。市場預測，聯儲局９月加息７５基點的機率為８０％，加息５０基點的機率

為３０﹒５％。（ｊｆ）

