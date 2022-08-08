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08/08/2022 10:50

【外圍經濟】聯儲局高層暗示９月加息７５基點，經濟界撐鷹派立場

　　《經濟通通訊社８日專訊》美國將於當地時間本周三（１０日）公布７月ＣＰＩ。聯儲局高
層官員暗示９月會再度加息７５個基點，多位知名經濟學家亦表態支持聯儲局繼續執行鷹派政策

　　聯儲局理事鮑曼（Ｍｉｃｈｅｌｌｅ　Ｂｏｗｍａｎ）日前表示：「在看到通脹實質穩步下
降前，應考慮類似上月的加息規模。」
　　美國前財長薩默斯（Ｌａｗｒｅｎｃｅ　Ｓｕｍｍｅｒｓ）擔憂聯儲局會過早結束加息周期
，導致美國面臨像１９７０年代般通脹長期存在。他指出，７月美國非農就業和薪酬數據顯示經
濟仍然過熱，通脹還沒受控制，聯儲局需要採取更多行動。薩默斯批評稱，不認為聯儲局現時有
頭緒處理通脹，警告美國要為滯脹做好準備。
　　諾貝爾經濟學獲得者克魯格曼（Ｐａｕｌ　Ｋｒｕｇｍａｎ）亦認為，現在不是聯儲局改變
方向的時機。他說：「儘管我本人通常支持聯儲局鴿派，但仍沒有出現聯儲局向鴿派轉向的理據
。」
　　美國７月非農就業職位增加５２﹒８萬職位，遠超市場預期的２５萬，前值３９﹒８萬，是
今年２月以來新高。市場預測，聯儲局９月加息７５基點的機率為８０％，加息５０基點的機率
為３０﹒５％。（ｊｆ）

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