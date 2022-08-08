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08/08/2022 18:27

【企業盈警】映美控股料中期續虧損最多１２００萬元人幣

　　《經濟通通訊社８日專訊》映美控股（０２０２８）發盈警，預期截至今年６月底止六個月
將錄得虧損約９００萬元至１２００萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約１０７５﹒４萬元

　　集團指，虧損主要原因乃由於中國大陸部分地區出現疫情反覆，使得商業活動及市場需求減
少導致。（ｓｌ）

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