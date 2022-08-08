【企業盈警】映美控股料中期續虧損最多１２００萬元人幣

《經濟通通訊社８日專訊》映美控股（０２０２８）發盈警，預期截至今年６月底止六個月

將錄得虧損約９００萬元至１２００萬元（人民幣．下同），去年同期虧損約１０７５﹒４萬元

。

集團指，虧損主要原因乃由於中國大陸部分地區出現疫情反覆，使得商業活動及市場需求減

少導致。（ｓｌ）

