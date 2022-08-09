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即市新聞

09/08/2022 16:11

【銀色債券】政府發行最多４５０億銀債，息率不少於４厘每手一萬

　　《經濟通通訊社９日專訊》政府公布，推出第七批銀色債券予合資格香港居民認購，目標發
行額為３５０億元，可視乎市場情況，將發行額酌情提高至最多４５０億元。２０２３年或之前
年滿６０歲（即１９６３年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。
　　是次發行的銀色債券認購價為每手一萬元，年期為三年，債券持有人將每六個月獲發一次與
本地通脹掛鈎的利息，息率不會少於４厘，比去年８月發行的第六批銀色債券的最低息率３﹒５
厘更高。銀色債券不設二手市場。投資者如有需要，可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以
原價及相應的累計利息贖回債券。為防止大量債券被少數投資者集中持有，本次發行的最高配發
金額已設定為每位投資者１００萬元，即每位投資者最多獲配發１００手債券。
　　銀色債券的認購期由８月２３日早上九時開始，至９月２日下午二時結束，並於９月１４日
發行。合資格香港居民可透過２０間配售銀行和２７間指定證券經紀認購債券。
　　財政司司長陳茂波表示，銀色債券是政府推動普惠金融的其中一項舉措。在目前充滿不確定
性的投資環境中，銀色債券可以為年長市民提供一項安全可靠又具穩定回報的投資選項。這批銀
色債券的目標和最高發行額，以及最低息率均比以往為高，將有助進一步促進年長市民的參與。
（ｂｎ）

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