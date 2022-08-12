【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒２億人幣，買李寧沽美團

《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開７５點，報２０１５８點。最高升１２５點報

２０２０８點，最低跌７１點報２００１１點。恒指收報２０１７５點，升９３點或０﹒４６％

。

按額度計算，北水全日淨流入１９﹒２億元人民幣，減少２﹒３％。北水淨買入最多的個股

依次是李寧（０２３３１）、中國海洋石油（００８８３）、中國電力（０２３８０）；淨賣出

最多的依次是美團（０３６９０）。

主板成交７４９﹒９５億元減少９﹒３％。其中港股通成交１３９﹒８億元，佔總成交

１８﹒６％。



＊李寧上半年毛利跌５﹒９個百分點＊



李寧今日公布中期業績，集團上半年毛利率下降５﹒９個百分點至５０％。聯席行政總裁錢

煒表示，企業在疫情等不確定因素下，會再確定收入穩定的同時，保證利潤和利潤率，而毛利率

正正就是衡量指標。毛利率下降是由於集團要在疫情下保障庫存的健康，以致毛利率出現調整。

他指出，下半年集團會繼續以追求企業穩定收入和利潤增長為目標，而毛利率會跟隨疫情發展和

宏觀環境而轉變，如果下半年疫情大環境沒有出現重大變化，料毛利率可以符合集團年初達

５３％的指引。同時，集團在今年初已經對成本作出預控，料下半年走勢不會出現太大變化。

李寧升４﹒７８％報７０﹒１元，北水淨買入２﹒４億元；中國海洋石油升２﹒４６％報

１０元，北水淨買入１﹒４億元；中國電力升５﹒９１％報３﹒９４元，北水淨買入１﹒３億元

。

美團升１﹒５３％報１７９﹒１元，北水淨賣出０﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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李寧 （０２３３１） ２﹒３８

中國海洋石油 （００８８３） １﹒３６

中國電力 （０２３８０） １﹒３２

舜宇光學科技 （０２３８２） １﹒２０

小米集團 （０１８１０） １﹒１４

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －０﹒４５

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