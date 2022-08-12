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12/08/2022 17:48

【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒２億人幣，買李寧沽美團

　　《經濟通通訊社１２日專訊》今日恒指高開７５點，報２０１５８點。最高升１２５點報
２０２０８點，最低跌７１點報２００１１點。恒指收報２０１７５點，升９３點或０﹒４６％

　　按額度計算，北水全日淨流入１９﹒２億元人民幣，減少２﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是李寧（０２３３１）、中國海洋石油（００８８３）、中國電力（０２３８０）；淨賣出
最多的依次是美團（０３６９０）。
　　主板成交７４９﹒９５億元減少９﹒３％。其中港股通成交１３９﹒８億元，佔總成交
１８﹒６％。
　
＊李寧上半年毛利跌５﹒９個百分點＊
　
　　李寧今日公布中期業績，集團上半年毛利率下降５﹒９個百分點至５０％。聯席行政總裁錢
煒表示，企業在疫情等不確定因素下，會再確定收入穩定的同時，保證利潤和利潤率，而毛利率
正正就是衡量指標。毛利率下降是由於集團要在疫情下保障庫存的健康，以致毛利率出現調整。
他指出，下半年集團會繼續以追求企業穩定收入和利潤增長為目標，而毛利率會跟隨疫情發展和
宏觀環境而轉變，如果下半年疫情大環境沒有出現重大變化，料毛利率可以符合集團年初達
５３％的指引。同時，集團在今年初已經對成本作出預控，料下半年走勢不會出現太大變化。
　　李寧升４﹒７８％報７０﹒１元，北水淨買入２﹒４億元；中國海洋石油升２﹒４６％報
１０元，北水淨買入１﹒４億元；中國電力升５﹒９１％報３﹒９４元，北水淨買入１﹒３億元

　　美團升１﹒５３％報１７９﹒１元，北水淨賣出０﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒３８
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　１﹒３６
　　中國電力　　　（０２３８０）　　　　　　１﹒３２
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　　１﹒２０
　　小米集團　　　（０１８１０）　　　　　　１﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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