【大國博弈】中國人壽：存託股份擬於９月１日或之後從紐交所退市

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人壽（０２６２８）（滬：６０１６２８）公布，綜合考

慮公司美國存託股份的交易量與境外普通股（Ｈ股）全球交易量相比有限，以及維持存託股在紐

交所上市和該等存託股及其對應Ｈ股在證券交易法項下的註冊並遵守證券交易法規定的定期報告

要求及相關義務所涉及的行政成本較高，公司將根據證券交易法規定，申請自願將公司存託股從

紐交所退市，並撤銷該等存託股及其對應Ｈ股在證券交易法項下的註冊。

截至本公告披露日，公司已就上述事項向紐交所發出通知。公司擬於今年８月２２日或之後

向美國證交會提交一份２５表格，以將公司存託股從紐交所退市。該等退市預計在２５表格提交

１０日後生效。存託股在紐交所交易的最後日期預計為今年９月１日或之後。自該日期之後，公

司存託股將不再於紐交所掛牌和交易。

一旦退市生效且公司滿足撤銷註冊的條件，公司擬向美國證交會提交１５Ｆ表格，以根據證

券交易法撤銷存託股及其對應Ｈ股的註冊。此後，公司在證券交易法項下的報告義務即告暫停，

除非１５Ｆ表格後續被撤回或遭拒絕。註冊撤銷及公司在證券交易法項下報告義務的終止預計在

１５Ｆ表格提交後的９０日後正式生效。

公司擬在存託股自紐交所退市後，根據存託協議規定以適當方式終止公司美國存託憑證項目

。在美國存託憑證項目終止及存託股及其對應Ｈ股撤銷註冊後，公司未計劃尋求將公司Ｈ股在美

國其他全國性證券交易所進行上市或註冊或在美國尋求對公司Ｈ股的報價。Ｈ股將會繼續在香港

聯交所進行交易。（ｓｌ）

