【企業盈喜】勝利管道料中期扭虧為盈，受惠出售湖南勝利湘鋼鋼管

《經濟通通訊社１２日專訊》勝利管道（０１０８０）預期，截至今年６月底止中期，實現
轉虧為盈，去年同期錄得虧損８９６萬元（人民幣．下同）。
該集團指，轉虧為盈主要由於出售湖南勝利湘鋼鋼管有限公司８﹒９％股權錄得一次性淨收
益。（ｈｙ）
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