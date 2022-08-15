【企業盈喜】弘海高新資源（６５）料中期虧轉盈賺１５００萬元

《經濟通通訊社１５日專訊》弘海高新資源（０００６５）發盈喜，預計上半年將錄得不少

於１５００萬元的稅後盈利，而去年同期則錄得約５１０萬元的稅後虧損。

該集團指，預期轉虧為盈乃主要由於上半年煤炭產出量及煤炭售價有所上升所致。集團上半

年的收入預計約為１﹒０５億元，較去年同期增加約４６﹒８％。（ａｃ）

